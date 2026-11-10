Multidermol renova a sua imagem e a sua gama de produtos para levar os cuidados com a pele sensível às novas gerações

Após mais de 50 anos de trajetória no mercado espanhol, especialmente no canal farmacêutico, a marca atualiza agora o Multidermol Gel e o Multidermol Líquido, os seus dois principais produtos, que estreiam uma nova imagem e um novo formato.

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Esta novidade representa uma evolução para a marca, que nasceu com o Multidermol Líquido e que, ao longo das décadas, tem vindo a alargar a sua oferta até desenvolver uma gama que abrange diferentes necessidades de higiene e cuidados da pele.

Especialmente reconhecida durante os anos 90 e 2000, continua a manter a essência que a caracterizou historicamente, ao mesmo tempo que atualiza a sua apresentação.

Mais de 11 milhões de pessoas em Espanha afirmam ter a pele sensível ou muito sensível, de acordo com um estudo publicado na revista «Actas Dermo-Sifiliográficas», publicação oficial da Academia Espanhola de Dermatologia e Venereologia (AEDV). De facto, 35,4 % das mulheres e 27,9 % dos homens no nosso país apresentam esta condição cutânea, de acordo com os dados recolhidos em «Sensitive Skins in Spain – An Epidemiological Approach» (Boussetta S., Taieb C).

A pele sensível é uma condição de hiperreatividade que se pode manifestar através de sensações como comichão, ardor, sensação de repuxar ou queimadura e que pode estar relacionada, entre outros mecanismos, com alterações na função de barreira da pele.

Neste contexto, a Multidermol salientou que centra a sua proposta em produtos de higiene para peles sensíveis e, em determinados produtos, para peles sensíveis e secas. As suas principais soluções de higiene não contêm sabão, apresentam um pH neutro para a pele e são formuladas para respeitar a barreira cutânea, sendo adequadas para a higiene diária de toda a família a partir dos três anos de idade.

A par do Multidermol Gel e do Multidermol Líquido, a gama de higiene corporal inclui produtos com aveia e ureia, especialmente direcionados para as necessidades das peles sensíveis e secas. O portfólio é completado com produtos complementares, como champô suave, creme hidratante corporal e pomada infantil para a mudança de fralda.

Maior presença digital e nos meios de comunicação A nova etapa da marca será também acompanhada por uma renovação da presença digital, com um novo site dedicado ao produto e atividades da marca nas redes sociais. Além disso, a Multidermol lançou uma campanha televisiva que se prolongará até dezembro, juntamente com novos materiais de visibilidade no ponto de venda para dar a conhecer os formatos renovados. A Multidermol está disponível em farmácias e parafarmácias.