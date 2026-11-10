Natal no Porto. Câmara dá “três cenários possíveis” e deixa Acampada decidir pista de gelo

No final de uma “reunião técnica” com uma comitiva de representantes da Acampada do Porto, dedicada exclusivamente à procura de uma solução de compatibilização com a programação de Natal da cidade, a Câmara do Porto disse ter apresentado “três cenários possíveis” com o objetivo de “equilibrar os direitos em questão e com espírito construtivo e de boa-vontade”.

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Deslocar a Acampada para outro local, desde que não colida com outras atividades natalícias. Desta forma poder-se-á salvaguardar o modelo previsto de festividades de Natal na Praça D. João I (nomeadamente, uma pista de gelo, um pequeno carrossel, um pequeno comboio de Natal e uma árvore); Permitir que a manifestação fique na Praça D. João I, sem qualquer intervenção municipal. Essa solução implicará prescindir dos equipamentos e festividades natalícias previstas para aquele local. Compatibilizar a Acampada com uma programação natalícia de menor dimensão, em dois possíveis modelos diferentes:

Com pista de gelo, sem os outros equipamentos. Tal implicará uma ocupação maioritária (cerca de 75% da área), libertando a restante área para eventuais manifestações;

Sem pista de gelo, mas com os outros equipamentos. Tal implicará uma ocupação reduzida (cerca de 25%) libertando a restante área para eventuais manifestações.

Numa nota enviada ao ECO em que insiste que a colocação de uma pista de gelo na Praça D João I é anterior ao início de qualquer manifestação ou protesto, o município liderado por Pedro Duarte garante que “acolherá a opção sugerida pelos manifestantes, ficando assim a aguardar a sua manifestação de vontade”.

Caso a pista de gelo não seja colocada na Praça D João I, a autarquia sublinha que “não poderá ser relocalizada por não ter sido identificado qualquer outro local disponível e adequado na cidade”. Ainda assim, lembra que a programação de Natal inclui uma outra pista de gelo, que será instalada na Rotunda da Boavista.