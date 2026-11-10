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BRANDS' ADVOCATUS NFS Advogados cria Unidade Especializada em Imobiliário, Turismo e M&A

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A nova área de atuação da sociedade nortenha foca-se no deal-making e em operações de elevado valor acrescentado, contando com a integração dos advogados seniores Sérgio Costa e Pedro Sá Coimbra.

A NFS Advogados acaba de anunciar o lançamento oficial da sua nova Unidade Especializada em Imobiliário, Turismo e M&A. Em comunicado, a firma portuense explica que esta nova frente de atuação, operacional desde o dia 1 de novembro, surge para dar uma resposta “chave-na-mão” a investidores, empresas, fundos de investimento e veículos societários (SPVs) envolvidos em transações de elevada complexidade.

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O mercado imobiliário e turístico nacional atingiu um nível de sofisticação que já não se compadece com a assessoria jurídica tradicional. Os investidores não procuram apenas quem lhes aponte os riscos ou reveja os contratos; precisam de parceiros estratégicos capazes de desbloquear litígios, liderar processos de licenciamento e viabilizar os seus projetos”, sublinha o managing partner Nuno Fonseca Alves. “Sentimos a necessidade de criar uma unidade onde o rigor legal e a agilidade comercial caminhassem lado a lado, assumindo-nos como verdadeiros deal-makers focados na rentabilidade dos ativos dos nossos clientes”.

O novo setor conta com o envolvimento direto de Nuno Fonseca Alves e integra dois Of Counsels com vasta experiência de mercado: os advogados seniores Sérgio Costa e Pedro Sá Coimbra. A equipa centrará a sua atividade na estruturação de operações B2B e fusões e aquisições (M&A), no desbloqueio urbanístico (como Pedidos de Informação Prévia e licenciamentos) e no acompanhamento jurídico a projetos de promoção imobiliária, reabilitação e empreendimentos turísticos de grande escala.

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