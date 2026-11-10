Trabalho

“Nunca pensámos que fosse necessária tanta especialização na IA aplicada ao recrutamento”, diz CEO da Phenom

  • Matilde Malva Sabino
  • 14:48

Face à falta de uma solução universal, Mahe Bayireddi considera que empresas devem adaptar IA às funções e aos setores, reservando aos profissionais de recursos humanos um papel mais estratégico.

Mahe Bayireddi é CEO da Phenom e esteve na edição deste ano da Web Summit.

A inteligência artificial (IA) está a mudar os processos de recrutamento, desde a seleção de candidatos à verificação de identidades e competências. Mas a tecnologia não deve ser aplicada da mesma forma em todas as empresas ou setores, defendeu esta manhã Mahe Bayireddi, CEO e co-founder da Phenom, uma empresa de IA aplicada aos recursos humanos, no Web Summit.

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Num painel dedicado à utilização da tecnologia nas entrevistas de emprego, Mahe Bayireddi explicou que a transformação em curso exige soluções cada vez mais especializadas, tendo em conta as diferenças entre países, setores de atividade e funções.

“O mercado está a mudar tremendamente. Nunca pensámos que fosse necessário incorporar este nível de especialização na infraestrutura de inteligência artificial aplicada ao recrutamento, à integração de novos trabalhadores e à retenção de talento”, afirmou.

Uma das principais mudanças prende-se com a forma como as empresas identificam e verificam os candidatos. Para o CEO da Phenom, não existe uma abordagem universal: os mecanismos de confiança, os riscos de fraude e os requisitos de conformidade variam significativamente consoante a atividade e o mercado em que uma organização opera. 

“País a país, a forma como se recruta é diferente, a forma como se constrói a confiança também é diferente”, sublinhou, apontando as diferenças entre o recrutamento na Índia, nas Filipinas ou no Vietname e os processos utilizados na Europa.

Mahe Bayireddi realça que a própria natureza das funções exige níveis distintos de verificação. No retalho, na hotelaria, na indústria ou na logística, os riscos e os procedimentos não são necessariamente os mesmos que os de setores mais regulados, como a banca ou a saúde.

O responsável indica que a IA pode ajudar as empresas a reforçar estes mecanismos através de processos de seleção por voz ou por texto, avaliações psicométricas e cognitivas, entrevistas e verificação de identidade durante a integração dos trabalhadores. O objetivo é perceber não só se o candidato corresponde às competências exigidas, mas também se é efetivamente quem diz ser.

“A fricção está a deslocar-se da recolha de informação para aquilo que é necessário fazer cognitivamente”, acrescentou. É nesta mudança que identifica novas oportunidades profissionais para recrutadores e responsáveis de recursos humanos, que terão de assumir um papel mais estratégico na utilização da informação e na avaliação dos candidatos.

Bayireddi identifica, contudo, desafios dos dois lados do processo. Se, por um lado, as empresas precisam de garantir a autenticidade dos candidatos e prevenir situações fraudulentas, por outro, os próprios candidatos procuram utilizar ferramentas de IA para melhorar as suas candidaturas e preparar-se para as entrevistas. 

Apesar do avanço da automatização, a dimensão humana não pode desaparecer dos processos de recrutamento. “As pessoas querem sentir que continuam a estabelecer uma ligação com um ser humano, com uma cultura e com alguém em quem podem confiar”, sublinhou.

Outra das possibilidades da IA passa por tornar os processos de candidatura mais rápidos e menos repetitivos. Mahe Bayireddi deu o exemplo de candidatos que regressam a uma empresa depois de já terem concorrido a uma vaga. Em vez de voltarem a responder às mesmas perguntas, a tecnologia pode recuperar informação e identificar o que mudou desde a última candidatura. 

Porém, defende que a automatização deve ser ajustada à complexidade de cada função, uma vez que a maioria das empresas ainda está nos primeiros níveis de implementação de IA no processo de recrutamento.

Bayireddi estima que o tempo de contratação possa variar entre dois e 45 dias nas funções operacionais, enquanto o recrutamento de profissionais de conhecimento especializado pode demorar entre 45 e 120 dias. A duração do processo, o valor da função e os modelos de IA utilizados determinam o tipo de solução mais adequado.

O fundador da Phenom referiu que também os custos associados à tecnologia devem ser considerados. Bayireddi estima que o tempo de contratação possa variar entre dois e 45 dias nas funções operacionais, enquanto o recrutamento de profissionais de conhecimento especializado pode demorar entre 45 e 120 dias. A duração do processo, o valor da função e os modelos de IA utilizados determinam o tipo de solução mais adequado.

“Construir a ferramenta não é a coisa mais importante. O desafio está em perceber como encaminhar os diferentes modelos nos bastidores, para tudo funcione de forma eficaz e os custos sejam adequados”, destacou.

Esta lógica implica que as empresas comecem por identificar os problemas concretos que pretendem resolver, em vez de adotarem tecnologia apenas por ser uma novidade.

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