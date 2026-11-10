“O Natal perfeito não existe”. Continente volta a apostar em César Mourão

Sérgio Soares, diretor de brand do Continente, explica ao +M porque é que a campanha de Natal troca o retrato idealizado da quadra pelos imprevistos e põe em pausa o “Assim toda a gente come melhor”.

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“Durante anos, o Natal foi frequentemente retratado como um momento ideal. As mesas impecáveis, famílias em perfeita harmonia e celebrações sem contratempos. Essa visão foi alimentada pela publicidade, pelo cinema, pela televisão e, mais recentemente, pelas redes sociais”, explica Sérgio Soares, diretor de brand do Continente, em entrevista ao +M.

É contra este retrato que o Continente constrói a campanha de Natal deste ano, “Melhor do que perfeito é o Natal ao nosso jeito”. Assinada criativamente pela Fuel, a campanha aposta num registo mais leve, volta a ter César Mourão como protagonista e adota um conceito próprio para a quadra.

“Quando somos constantemente expostos a este imaginário, é natural criarmos expectativas para uma época que, na realidade, envolve emoções, rotinas, famílias e circunstâncias muito diferentes”, afirma o responsável. Daí a pergunta que esteve na origem da campanha. “Em vez de alimentarmos um Natal perfeito, porque não valorizamos aquilo que o torna genuíno e efetivamente memorável?”, recorda.

A marca partiu da convicção de que “o Natal memorável não é o mais perfeito”. “Pelo contrário, é nos momentos espontâneos, nos pequenos imprevistos, nas tradições de cada família e até nas imperfeições que se constroem as recordações mais especiais desta época”, argumenta Sérgio Soares.

Imprevistos em vez de mesas impecáveis

A campanha parte da ceia de Natal para “dar palco a situações reais, próximas e com as quais o público se identificasse, valorizando tudo o que torna esta celebração única”, como os presentes inesperados, as diferenças geracionais, as pequenas azáfamas familiares ou os momentos de improviso que criam as melhores recordações. “A verdade é que o Natal raramente acontece exatamente como o planeamos. Há atrasos, mudanças de planos, presentes trocados à última hora, receitas que nem sempre correm como esperado e momentos inesperados que acabam por fazer parte da história”, explica.

Entre várias hipóteses criativas, revela que esta foi a que “melhor refletiu a ambição da campanha — mostrar que não existe uma forma certa de viver o Natal”. Ao mesmo tempo, o Continente reforça o seu papel de facilitador do quotidiano das famílias, com “soluções que ajudam a simplificar tarefas e a libertar tempo para aquilo que realmente importa — estar presente, partilhar momentos e criar memórias”.

“Evitámos cargas emocionais densas e que não se relacionam com a nossa marca”

Depois de, no Natal passado, ter apostado num registo mais emocional com “À mesa com Todos, o Continente procura agora mais leveza. “Mantemos uma narrativa centrada na partilha e nas ligações entre as pessoas, mas acrescentamos um olhar sobre aqueles imprevistos que fazem inevitavelmente parte das celebrações”, explica o diretor de brand.

Ao valorizar os imprevistos, “conseguimos abordar o Natal de forma emocional, mas também mais autêntica, próxima e positiva. Evitámos cargas emocionais densas e que não se relacionam com a nossa marca“.

“Assim também eu!”

O Continente volta a apostar em César Mourão, depois de o humorista ter sido o rosto da campanha “Assim toda a gente come melhor”.

“A nossa prioridade é construir uma narrativa de marca consistente, coerente, mas necessariamente evolutiva. Com isto em mente convidámos o César Mourão para participar na comunicação da Marca em 2026. O César enquadra-se com enorme naturalidade no conceito criativo e no tom próximo e divertido que pretendemos imprimir à comunicação da marca”, justifica Sérgio Soares. Neste caso, a marca considerou que o humorista era a “voz certa para dizer o que todos pensamos — o Natal perfeito não existe”.

“A proximidade, a autenticidade e o sentido de humor que o caracterizam enquadram-se muito bem com o Continente. De alguma forma, o César também é de toda a gente”, diz, numa referência à plataforma de comunicação adotada em 2024. “Trabalhamos com ele em campanhas anteriores e conhece bem a marca”, explica ainda.

Nos filmes, o humorista “aparece ao lado das famílias, faz a piada que toda a gente reconhece e acaba sempre com a mesma frase — ‘Assim também eu!’. É a voz de quem está do nosso lado, e não de quem nos quer ensinar a celebrar”. “Para já, estamos focados nesta campanha, mas também é verdade que já estamos a trabalhar no futuro”, avança.

César Mourão é um dos mentores do Meo Commedia a La Carte Fest, que decorreu no entre 29 de outubro e 1 de novembro e que registou vários cancelamentos de artistas devido à presença de Jerry Seinfeld. Questionada sobre se a polémica foi tida em conta e sobre como o Continente avalia o risco reputacional dos embaixadores, Sérgio Soares responde que “o foco mantém-se na construção de campanhas relevantes e na criação de narrativas que reforcem a relação de proximidade que temos vindo a desenvolver” e que a figura do humorista “tem sido importante nesse percurso, contribuindo para uma comunicação próxima, divertida e relevante para os consumidores”.

Um “intervalo” no “come melhor”?

Apresentado como eixo da comunicação de 2026, o conceito “Assim toda a gente come melhor” não surge nesta campanha. Ainda assim, segundo a marca, “continua a ser a plataforma estratégica da comunicação do Continente e reflete o compromisso da marca com uma alimentação equilibrada, acessível e adequada aos diferentes momentos de consumo”.

“A abordagem à campanha de Natal foi pensada de uma forma mais tática e mais contextual. Mais a pensar na forma como vivemos o Natal e menos numa lógica estratégica e na ideia da necessidade de nos alimentarmos melhor. O Natal é um ‘intervalo’ muito necessário às nossas rotinas quotidianas”, explica Sérgio Soares. A opção, garante, “não representa um afastamento do posicionamento da marca. Pelo contrário, complementa-o”. A marca reconhece que “uma alimentação equilibrada também tem espaço para momentos de prazer, de indulgência e de celebração, como aqueles que caracterizam o Natal”.

Desde setembro, o Continente anuncia no ChatGPT, mas o canal não consta da lista de meios da campanha, que está em TV, digital, imprensa, rádio e exterior — num planeamento de meios da Arena Media. “É muito recente a abertura do Chat GPT Ads. Enquanto líderes somos early adopters de ferramentas que nos parecem fazer sentido na relação com os nossos clientes/consumidores”, afirma o responsável. “Estamos a explorar diferentes oportunidades e ainda estamos a aprender, neste caso é mesmo tudo muito novo“, confessa.