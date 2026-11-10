O seguro que contratou há uns anos ainda protege a empresa que tem hoje?

Uma empresa que começou com uma pequena equipa pode, alguns anos depois, ter dezenas de colaboradores, novas instalações, viaturas e equipamentos. Mas será que os seguros acompanharam essa evolução? Para muitos empresários e gestores, esta é uma questão que só surge quando é necessário acionar uma apólice. Até lá, os contratos mantêm-se, os prémios são pagos e nem sempre existe a certeza de que a proteção continua adequada à realidade do negócio.

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Rever os seguros empresariais regularmente (pelo menos uma vez por ano) é uma forma de garantir que a proteção acompanha a evolução da empresa. Além de ajudar a identificar coberturas que já não correspondem às necessidades atuais, esta análise permite detetar riscos que podem não estar devidamente salvaguardados e avaliar oportunidades para otimizar os custos.

Que seguros deve uma empresa rever?

A revisão da carteira de seguros deve ter em conta as características da atividade, os recursos disponíveis e os riscos a que a organização está exposta.

Entre os seguros que importa analisar estão:

Seguro de Acidentes de Trabalho: Obrigatório por lei, protege os colaboradores em caso de acidente e salvaguarda a empresa de responsabilidades legais. A sua revisão irá permitir verificar se a proteção contratada acompanha a realidade da equipa e as necessidades da empresa.

Obrigatório por lei, protege os colaboradores em caso de acidente e salvaguarda a empresa de responsabilidades legais. A sua revisão irá permitir verificar se a proteção contratada acompanha a realidade da equipa e as necessidades da empresa. Seguro de Responsabilidade Civil: Protege a empresa contra danos causados a terceiros no exercício da sua atividade. Importa verificar se as coberturas são adequadas à atividade desenvolvida e às responsabilidades que a empresa assume perante terceiros.

Protege a empresa contra danos causados a terceiros no exercício da sua atividade. Importa verificar se as coberturas são adequadas à atividade desenvolvida e às responsabilidades que a empresa assume perante terceiros. Seguro Automóvel: Obrigatório para empresas com viaturas (frota), garante proteção em acidentes e continuidade da atividade. O crescimento da frota ou a alteração da utilização das viaturas pode justificar uma revisão das condições contratadas.

Obrigatório para empresas com viaturas (frota), garante proteção em acidentes e continuidade da atividade. O crescimento da frota ou a alteração da utilização das viaturas pode justificar uma revisão das condições contratadas. Seguro de Saúde: Benefício valorizado pelos colaboradores, contribui para retenção, bem-estar e employer branding. Para empresas que disponibilizam este benefício aos colaboradores, é importante avaliar se as condições continuam adequadas às necessidades da equipa.

Benefício valorizado pelos colaboradores, contribui para retenção, bem-estar e employer branding. Para empresas que disponibilizam este benefício aos colaboradores, é importante avaliar se as condições continuam adequadas às necessidades da equipa. Seguro Multirriscos: A mudança de instalações, a aquisição de equipamentos ou a evolução do património da empresa justificam uma análise das coberturas e dos capitais seguros.

Será que os seguros da sua empresa ainda fazem sentido? Sabe o que cada um cobre, em que circunstâncias pode ser acionado e quais são os limites da proteção? Se não tem a certeza das respostas a estas perguntas, é importante pedir uma análise dos seguros existentes, para perceber se ainda estão adequados ao seu negócio.

Como funciona a revisão dos seguros empresariais?

Analisar diferentes apólices e comparar propostas de várias seguradoras pode ser um processo exigente, sobretudo para pequenas e médias empresas que não dispõem de uma equipa dedicada à gestão de seguros. O apoio de um mediador permite estruturar esta análise e tomar decisões com base nas necessidades concretas do negócio.

O Doutor Finanças oferece às empresas uma revisão aos seguros que têm contratados. Como mediador, o Doutor Finanças faz um diagnóstico às necessidades da empresa, negoceia várias propostas no mercado e apresenta a que melhor responde às necessidades e aos objetivos do negócio.

Esta análise acontece em três etapas:

Diagnóstico das necessidades da empresa: O primeiro passo consiste em avaliar a atividade, as pessoas, os bens e as viaturas da empresa, bem como os seguros e as coberturas que já tem contratados. Esta análise permite identificar necessidades de proteção e perceber se as apólices acompanham a realidade atual do negócio. Negociação de propostas no mercado: Com base no diagnóstico, são negociadas várias propostas junto de diferentes seguradoras. A comparação permite analisar alternativas e avaliar as condições disponíveis, tendo em conta não apenas o preço, mas também as coberturas e os níveis de proteção. Recomendação da solução mais adequada: Depois de analisar as propostas, o Doutor Finanças apresenta a opção que melhor corresponde às necessidades e aos objetivos da empresa. Desta forma, o gestor dispõe de informação para comparar alternativas e tomar uma decisão fundamentada, mantendo a decisão final do seu lado.

A revisão dos seguros pode fazer a diferença em diferentes áreas da empresa. Para quem gere as finanças ou a administração, pode ser uma oportunidade para otimizar custos, identificar coberturas duplicadas e evitar lacunas na proteção. Na área dos Recursos Humanos, é uma ocasião para reavaliar os benefícios oferecidos aos colaboradores e perceber se continuam ajustados à realidade da empresa. Já para uma start-up em crescimento, é uma forma de perceber se os seguros acompanharam a evolução da equipa, das instalações e dos equipamentos. Peça uma revisão gratuita dos seguros da sua empresa.

Rever os seguros antes do final do ano

Uma revisão da carteira de seguros não serve apenas para procurar um prémio mais baixo. O objetivo é encontrar um equilíbrio entre os custos e a proteção de que a empresa efetivamente precisa.

Este processo pode ajudar a reduzir custos sem comprometer a proteção, através de coberturas ajustadas à atividade e às necessidades do negócio. Permite também identificar riscos que possam não estar devidamente salvaguardados e evitar despesas com coberturas desnecessárias.

Antes do final do ano, vale a pena reservar tempo para rever os seguros da empresa e confirmar se as coberturas continuam adequadas à sua realidade. Com o apoio de um especialista, é possível analisar as apólices existentes, comparar propostas de várias seguradoras e identificar oportunidades para otimizar custos sem comprometer a proteção necessária.

O Doutor Finanças disponibiliza este serviço de acompanhamento personalizado, gratuito e sem compromisso, ajudando as empresas a tomar decisões informadas sobre a proteção do negócio.

E essa preparação começa por uma pergunta simples: os seguros continuam a fazer sentido para o negócio que a empresa é hoje?

Doutor Finanças Protege unipessoal Lda, atua enquanto Mediador de seguros nos ramos Vida e Não Vida, encontrando-se registada junto da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF), ao abrigo do Regime Jurídico da Distribuição de Seguros e de Resseguros (Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro), com o número de registo 418460081.