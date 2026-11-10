Operadoras de telecomunicações reforçam autonomia energética à espera da depressão Charles

As operadoras de telecomunicações estão a reforçar a autonomia energética da rede e a ativar os planos de contingência para responder à passagem da depressão Charles que já levou o Governo a declarar o estado de alerta para quarta-feira.

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A Meo já “ativou os seus planos de contingência” para todo o território continental e para o arquipélago da Madeira. “As equipas técnicas foram reforçadas e estão posicionadas nas regiões onde se prevê maior impacto, mantendo-se a rede sob monitorização permanente”, adianta fonte oficial da operadora ao ECO/eRadar. ”

O objetivo é minimizar eventuais perturbações nos serviços prestados aos clientes e, caso se verifiquem danos na infraestrutura, assegurar uma intervenção tão rápida quanto possível, sempre que as condições de segurança e de acesso ao terreno o permitam”, refere a mesma fonte.

A operadora diz estar em estreita colaboração com a Proteção Civil para acompanhar a evolução da depressão e do seu impacto. E o mesmo diz a Nos. Como medida preventiva, a operadora criou ainda “um gabinete de acompanhamento e [reforçou] a prontidão das equipas técnicas no terreno, para antecipar potenciais impactos na rede e responder com rapidez a eventuais ocorrências”.

“O Centro de Supervisão da Nos mantém uma monitorização permanente da rede, 24 horas por dia, com partilha de informação e coordenação com as estruturas nacionais e regionais da Proteção Civil. A prioridade é assegurar a continuidade dos serviços de comunicações e a segurança das equipas”, adianta fonte oficial da empresa ao ECO/eRadar.

“Face às previsões associadas à tempestade Charles, a Vodafone está em permanente articulação com as autoridades competentes e as suas equipas técnicas encontram-se de prevenção, mantendo uma monitorização da evolução da situação, com especial atenção às zonas potencialmente mais afetadas”, como esclarece fonte oficial da operadora.

Reforço da resiliência energética

Meo e Nos referem ainda estar a desenvolver esforços para reforçar a resiliência energética. Esta terça-feira, com a passagem da depressão Bruna, a e-Redes já ativou o plano de emergência, tendo sido detetadas avarias na rede elétrica, tanto de média como baixa tensão, sobretudo a Sul, afetando cerca de dois mil clientes.

Antecipando um eventual impacto na rede elétrica — com efeito na capacidade das antenas se manterem ativas —, a Meo diz que estão a “ser adotadas medidas para maximizar a autonomia energética da rede, reforçando a resiliência da infraestrutura em caso de falhas no fornecimento de energia”.

“Estão também a ser preparadas medidas adicionais de contingência, em linha com as orientações da Proteção Civil, incluindo o reforço da capacidade de geradores“, diz fonte oficial da Nos.

Na Meo, igualmente como medida preventiva, “todos os colaboradores cujas funções o permitam foram colocados em regime de teletrabalho, salvaguardando a sua segurança”.