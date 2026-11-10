Ordem dos Advogados quer acabar com pagamento de senhas de presença

O Conselho Geral da Ordem dos Advogados quer acabar com o pagamento de senhas de presença aos membros dos órgãos nacionais e regionais da instituição, eliminando uma regra introduzida pelo regulamento publicado em abril de 2025, no mandato de Fernanda de Almeida Pinheiro. A proposta de alteração foi aprovada por maioria dos presentes numa reunião plenária de 13 de julho de 2026.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Em causa está a revisão do Regulamento n.º 514/2025, que passa também a ter uma designação mais restrita: Regulamento de Remuneração dos cargos de Bastonário e de Provedor dos Destinatários dos Serviços da Ordem dos Advogados.

A proposta pretende revogar as normas que previam o pagamento de senhas de presença pela participação em reuniões dos diferentes órgãos da OA, incluindo o Conselho Geral, o Conselho de Supervisão, o Conselho Superior, o Conselho Fiscal, os Conselhos Regionais e os Conselhos de Deontologia.

Na fundamentação, o Conselho Geral considera que o pagamento destas senhas de presença pode ter um impacto financeiro significativo nas contas da instituição e defende que a atribuição destas compensações deve ser limitada. “A determinação das remunerações dos titulares de órgãos estatutários da Ordem dos Advogados, bem como a fixação de senhas de presença, deve subordinar-se aos princípios da sustentabilidade económica e financeira da Ordem dos Advogados”, lê-se na proposta.

O documento considera, por isso, desadequado pagar aos membros dos órgãos da Ordem apenas pela participação nas reuniões dos respetivos órgãos, defendendo a revogação dessas disposições por razões de contenção de custos.

Bastonário mantém remuneração e subsídio de reintegração

A alteração não mexe, contudo, na remuneração do bastonário quando este opta pelo regime de dedicação exclusiva. O regulamento mantém a possibilidade de receber uma remuneração anual correspondente a 14 meses, com um valor ilíquido equivalente ao auferido pelo procurador-geral da República, incluindo vencimento-base, subsídio de compensação e abono de representação.

A dedicação exclusiva implica a suspensão da atividade profissional enquanto advogado. São permitidas intervenções não remuneradas em defesa da dignidade da advocacia, do Estado de Direito e dos direitos humanos.

Mantém-se também o direito a um subsídio de reintegração profissional, no final do mandato, correspondente a um máximo de seis meses de vencimento ilíquido por cada mandato completo. Se o exercício do cargo terminar antes do fim do mandato, o valor será calculado proporcionalmente ao tempo de funções.

Este subsídio não é aplicável quando o bastonário tenha beneficiado de licença sem vencimento durante o exercício do cargo ou tenha garantida a reintegração profissional imediata com uma remuneração igual ou superior à recebida enquanto bastonário.

Provedor continua a ser remunerado à hora

Também a remuneração do Provedor dos Destinatários dos Serviços se mantém. O regulamento prevê o pagamento de um quarto de Unidade de Conta (UC) por cada hora de trabalho, com um limite mensal de 15% da remuneração-base prevista para o bastonário.

A contabilização das horas será feita através de um formulário ou plataforma a aprovar pelo Conselho Geral, sendo o pagamento efetuado mensalmente. Esta remuneração continua a poder ser acumulada com ajudas de custo e de deslocação.

A proposta recorda que o Estatuto da Ordem dos Advogados estabelece, como regra, a gratuitidade do exercício de cargos nos órgãos da instituição, prevendo exceções para o bastonário em dedicação exclusiva e para o provedor dos destinatários dos serviços. O Estatuto permite ainda a atribuição de remunerações pelo exercício de funções nos restantes órgãos, em função do volume de trabalho, sem prejuízo de ajudas de custo ou senhas de presença.

A proposta estabelece que, com a entrada em vigor do novo regulamento, será revogado o Regulamento n.º 514/2025, entrando as novas regras em vigor no dia seguinte ao da respetiva publicação.