Pagamento antecipado a advogados oficiosos não vai ser automático

A Ordem dos Advogados (OA) está a alertar os advogados oficiosos – pagos pelo Estado – para o facto de os novos pagamentos antecipados dos honorários no âmbito do apoio judiciário não serem automáticos. Para receberem antes do fim dos processos, os advogados têm de apresentar um requerimento ao Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ), a partir de 6 de dezembro.

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Numa informação divulgada aos advogados, a OA esclarece que, nas escalas de prevenção, os profissionais devem conservar a ata ou a folha de presenças, consoante o caso. O pagamento é desencadeado quando o próprio advogado envia esse documento ao IGFEJ, oragnismo tutelado pelo Ministério da Justiça. Nas restantes situações, incluindo os casos de declaração de contumácia e de trânsito em julgado, mantém-se a necessidade de confirmação do ato pela secretaria do tribunal.

As novas regras, que entram em vigor a 6 de dezemnbro, permitem que os advogados oficiosos deixem de ter de esperar pelo fim dos megaprocessos para receberem a totalidade dos honorários. Os profissionais podem requerer pagamentos intercalares depois de realizarem 20 intervenções no mesmo processo ou quando tenham decorrido dois anos desde a nomeação, desde que tenham participado em, pelo menos, sete atos, diligências ou audiências. Nos processos de especial complexidade, reconhecida por despacho judicial, o pedido pode ser apresentado de seis em seis meses, desde que se verifique igualmente um mínimo de sete intervenções nesse período.

A portaria alarga também o conjunto de atos remunerados, passando a incluir, entre outros, mandados de detenção europeus, notificações avulsas, execuções fiscais tramitadas por entidades administrativas e câmaras municipais e intervenções judiciais e extrajudiciais que não estavam expressamente previstas na tabela anterior.

Nas escalas de prevenção, quando a presença de advogado é obrigatória, a compensação pode ser processada após a realização do turno, sem depender do encerramento do processo ou da confirmação da secretaria, desde que seja enviada a documentação comprovativa.