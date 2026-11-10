Pitchbook dá acesso gratuito a novas startups em troca de informação

A plataforma de informação financeira Pitchbook, usada por empreendedores e investidores de capital de risco, vai passar a disponibilizar acesso gratuito às startups em fase muito inicial, quando ainda não tiverem levantado capital de investidores institucionais. Em troca, estas startups terão de partilhar informação com o serviço, incluindo dados financeiros e de recursos humanos e metas.

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O lançamento do programa Pitchbook for Startups ocorreu esta terça-feira numa conferência de imprensa inserida na Web Summit, em Lisboa. Peter Escher, Chief Solutions Officer, e Paul Santarelli, Chief Data Operations Officer, justificaram o anúncio como o facto de muitos investidores sentirem dificuldades em identificar investidores nas fases seed e pré-seed.

Adicionalmente, a empresa lançou também uma nova plataforma que permite aos investidores detetarem e agirem mais cedo sobre sinais de mercado. A Pitchbook Origin está focada na identificação de pessoas, principalmente de founders de empresas com reduzida visibilidade, recorrendo a inteligência artificial (IA).

Os responsáveis da Pitchbook exemplificaram como a Pitchbook Origin permite encontrar talento em ascenção através de prompts em linguagem natural típicas de programas como ChatGPT e Claude. O serviço arranca nesta fase inicial com 250 milhões de perfis já catalogados, permitindo filtrar os resultados até pela universidade em que estudaram essas pessoas.

Para os responsáveis da Pitchbook, os investidores podem recorrer à plataforma para “detetar os sinais que importam”. Deste modo, conseguem descobrir empresas com potencial mais cedo.