PJ faz buscas por suspeitas de fraude ao Banco de Fomento

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar buscas no âmbito de um processo que investiga uma alegada fraude de cerca de 20 milhões de euros ao Banco Português de Fomento, avança o Now. As buscas realizam-se em Lisboa, Porto e Santarém.

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Segundo o Now, o principal suspeito será o gestor Paulo Caetano, sócio da Quadrantis, uma sociedade gestora de fundos de investimento. Em causa estão suspeitas de que o dinheiro do Banco Português de Fomento, que alegadamente era para financiar empresas, acabou na esfera pessoal de gestores das sociedades. O Departamento Central de Investigação e Ação Penal investiga ainda o papel do empresário João Henriques, também ligado a várias sociedades que terão obtido linhas de crédito para investimento.

O Banco de Fomento esclareceu em comunicado que não foi alvo de buscas ou quaisquer diligências por parte das autoridades e que está sempre disponível para apoiar qualquer investigação e prestar todos os esclarecimentos necessários.

“Os investimentos realizados com as várias entidades cujo beneficiário efetivo ou gestor é/era Paulo Caetano, remontam a períodos anteriores a constituição do BPF, entre 2010 e início 2022, no âmbito da Linha de Financiamento Reembolsável e da Linha de Financiamento a Operações, linhas do FINOVA, Linha de Financiamento a Capital de Risco e a Linha de Financiamento a Entidade Veículo de Business Angels, linhas do Fundo de Capital e Quase Capital (FCQC)”, explica. O Banco de Fomento refere ainda que os montantes de Investimento do FINOVA cifram os 8,68 milhões de euros e do FCQC 8,64 milhões.

“Em 2020, iniciou-se a cooperação com entidades competentes no âmbito da avaliação de potenciais situações de fraude na utilização de fundos públicos”, refere, acrescentando que, em 2023, iniciou-se a colaboração com as demais autoridades, estando o BPF desde essa altura a colaborar integralmente e a prestar toda a informação e apoio necessários ao apuramento dos factos.