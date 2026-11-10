Proibido treinar, permitido citar. A estratégia de 70 publishers face à IA

Uma análise da FT Strategies a 70 grandes editores, do New York Times à Bloomberg, mostra que os crawlers que treinam a IA são os mais bloqueados.

A discussão sobre os termos comerciais da Meta, que, entretanto suspensos, poderiam abrir a porta à recolha automática de conteúdos dos sites noticiosos, voltou a pôr na ordem do dia a relação entre os media e a inteligência artificial. Uma das peças fundamentais para controlar essa recolha está escondida à vista de todos — o ficheiro robots.txt. Através deste, cada site indica aos crawlers, os programas que percorrem a web a recolher conteúdos, que páginas podem ou não visitar.

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Uma análise da FT Strategies a 70 grandes editores, do New York Times à Bloomberg, mostra que os crawlers que treinam a IA são os mais bloqueados, e que poucos editores fecham totalmente a porta aos que alimentam as respostas dos chatbots.

Os crawlers de IA dividem-se, maioritariamente, em três tipos — os de treino, que recolhem conteúdos para desenvolver modelos, os de pesquisa, que indexam páginas para melhorar os resultados de pesquisa e a sua utilização nas respostas dos chatbots, e os de recuperação, que acedem a páginas quando um utilizador faz uma pergunta.

A diferença entre treino e pesquisa vê-se, por exemplo, na OpenAI. O GPTBot que recolhe conteúdos para treinar modelos, é bloqueado por 39 editores. Já o OAI-SearchBot, que permite aos editores aparecerem citados nas respostas do ChatGPT, só por 16.

Na Anthropic, os números são semelhantes, com 40 contra 18. Na Google, o contraste é ainda maior. O Google-Extended, que serve para treinar e fundamentar o Gemini, é bloqueado por 33 editores, mas nenhum bloqueia totalmente o Googlebot. Fechar-lhe a porta significaria, na prática, ‘desaparecer’ da pesquisa Google.

“Esta distinção entre aprender com o arquivo e usar a informação de última hora reflete a preocupação dos editores de que os produtos de IA possam canibalizar o seu tráfego, assinaturas e oportunidades emergentes de licenciamento”, explica a análise.

Ordenados do mais para o menos bloqueado, os 17 crawlers analisados contam a mesma história. No topo estão os que recolhem dados para treino. Em primeiro lugar, o CCBot, da Common Crawl, cujo arquivo alimenta muitos modelos, é bloqueado por 68,6% dos editores, seguido do Bytespider, da ByteDance (62,9%) — dona do TikTok — , do ClaudeBot, da Anthropic (57,1%), e do GPTBot (55,7%), da Open AI.

No fundo da lista estão os crawlers de pesquisa. O OAI-SearchBot é bloqueado por apenas 22,9% dos editores, e o Googlebot e o Bingbot, que alimentam os motores de pesquisa da Google e da Microsoft, não são totalmente bloqueados por nenhum. Pelo meio ficam os crawlers que respondem a pedidos dos utilizadores, como o ChatGPT-User e o Perplexity-User. A exceção é o PerplexityBot. Apesar de servir a pesquisa e as respostas da Perplexity, é bloqueado por 51,4% dos editores.

A Meta, no centro da discussão atual, conta com dois crawlers na lista. O Meta-ExternalAgent, que segundo a própria Meta serve para treinar modelos de IA e indexar conteúdos, é bloqueado por 41,4% dos editores. O Meta-ExternalFetcher, que vai buscar páginas a pedido dos utilizadores, por 37,1%.

O acesso livre é raro. Excluindo os crawlers dos motores de pesquisa, nenhum crawler de IA é permitido sem restrições por mais de 16% dos editores. Nos crawlers de pesquisa e nos que respondem a pedidos dos utilizadores, a resposta mais comum é o acesso com restrições. O crawler entra no site, mas fica impedido de visitar certas secções.

A FT Strategies identifica quatro estratégias. A aberta deixa entrar praticamente todos os crawlers, em nome do alcance, com o risco de expor conteúdos exclusivos. A fechada bloqueia todos os crawlers de IA e é mais indicada para editores com conteúdos premium e público próprio. A divisão por função bloqueia o treino e deixa entrar a pesquisa, e é a “norma emergente” — 23 dos 70 editores bloqueiam o GPTBot, mas deixam algum acesso ao OAI-SearchBot. Por fim, a divisão por conteúdo mantém acessíveis os conteúdos correntes e restringe os arquivos e as secções premium, seguindo uma lógica semelhante à de uma paywall.

O robots.txt é, no entanto, um pedido, não uma barreira. Os crawlers podem ignorá-lo, pelo que o ficheiro deve ser complementado com mecanismos técnicos de bloqueio ao nível do servidor.

A análise retrata os ficheiros a 14 de julho de 2026 e não verifica se os crawlers cumpriram as regras. As políticas podem ter mudado desde então. A amostra também não é representativa da indústria. Foi escolhida entre grandes editores envolvidos no debate sobre a IA.