Quotas dos advogados representam 84% das receitas da Ordem em 2027

⚡ ECO Fast A Ordem dos Advogados estima arrecadar 17,9 milhões de euros em receitas correntes em 2027, com 84% provenientes das quotas dos advogados.

O orçamento considera 37.531 advogados ativos e prevê que 58% optem pelo pagamento antecipado das quotas, com valores fixos desde 2026.

A utilização de 7,01 milhões de euros de saldos acumulados é crucial para equilibrar o orçamento, cobrindo um saldo negativo de exploração.

A Ordem dos Advogados prevê arrecadar cerca de 17,9 milhões de euros em receitas correntes em 2027. A maior parte desse dinheiro vem diretamente dos advogados: o pagamento das quotas deverá render 12,43 milhões de euros, o equivalente a 84% das receitas correntes quando excluídos os saldos de tesouraria de anos anteriores.

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As quotas mensais variam entre 15 e 35 euros, consoante os anos de inscrição na Ordem. Os advogados nos primeiros quatro anos pagam 15 euros por mês, valor que sobe para 25 euros no quinto e sexto anos e para 35 euros a partir do sétimo ano. Os advogados reformados que continuam autorizados a exercer pagam igualmente 35 euros mensais. Estes valores não sofreram alterações em 2026.

A estimativa tem por base um universo de 37.531 advogados ativos, calculado a partir dos profissionais inscritos em julho de 2026 e da previsão de novas inscrições até ao final desse ano. A Ordem considera ainda que 58% dos advogados vão optar pelo pagamento anual ou semestral antecipado das quotas, tendo já descontado no cálculo os abatimentos associados a essa modalidade.

Mas as quotas não são a única fonte de receita. O orçamento prevê também entradas provenientes das inscrições de advogados e advogados estagiários, da formação contínua, da procuradoria e da prestação de serviços. A Ordem conta ainda com receitas provenientes da emissão de pareceres sobre honorários de advogados (laudos), estimadas em 95 mil euros.

Entre estas receitas, destacam-se cerca de um milhão de euros provenientes das taxas de inscrição de advogados estagiários e 326 mil euros relativos às inscrições de advogados. A formação contínua deverá gerar 101 mil euros e as receitas associadas à procuradoria/taxas de justiça em cerca de 280,5 mil euros.

A Ordem conta ainda com receitas provenientes de subsídios do Estado e de outras entidades, que somam cerca de 110 mil euros, bem como com juros e outros rendimentos financeiros, estimados em 210 mil euros. Há também receitas de vendas, prestação de serviços e serviços de apoio aos advogados.

Mais de sete milhões vêm de saldos acumulados

Uma parte importante do equilíbrio do orçamento de 2027 não resulta de novas receitas, mas de dinheiro que a Ordem já tinha em caixa. O documento prevê recorrer a 7,01 milhões de euros de saldos de tesouraria transitados de anos anteriores.

Esse montante destina-se a cobrir um saldo de exploração negativo de cerca de 2,4 milhões de euros — a diferença entre os rendimentos correntes previstos, de 14,81 milhões, e os gastos correntes, de 17,22 milhões — e a financiar as despesas de investimento, que ascendem a 4,6 milhões de euros.

A aquisição da futura sede do Conselho Regional do Porto, avaliada em quase 3,9 milhões de euros, é uma das principais despesas financiadas com esses saldos acumulados.

O orçamento não prevê recurso a financiamento externo: os investimentos deverão ser suportados por receitas próprias e por dinheiro transitado de anos anteriores.