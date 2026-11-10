Rock ‘n’ Law 2026 angaria mais de 53 mil euros para os Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria

A 16.ª edição do Rock ‘n’ Law, realizada a 1 de outubro, no Lust in Rio, em Lisboa permitiu angariar 53.200 euros, destinado à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, para apoiar o projeto “Recuperar a nossa casa (Quartel)”.

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O montante contribuirá para a recuperação das instalações e dos meios afetados pela tempestade Kristin, que provocou danos significativos no quartel e em viaturas da corporação, condicionando a sua capacidade operacional. Este apoio permitirá melhorar as condições necessárias à continuidade da missão de socorro e proteção das populações.

Sob o mote “A música junta o que a tempestade levou”, esta edição decorreu num formato sunset e contou com 770 participantes, que assistiram às atuações de 11 bandas constituídas por advogados e um DJ. A iniciativa reuniu ainda 21 patrocinadores e apoios, demonstrando a capacidade de mobilização de diferentes setores em torno de uma causa comum.

João Louro e Costa, advogado responsável pela organização do Rock ‘n’ Law, destaca: “Esta edição teve um significado muito especial. Conseguimos transformar a energia e a união da comunidade jurídica num contributo concreto para quem está todos os dias na linha da frente a proteger as populações. Os 53 mil euros angariados são o reflexo de um esforço coletivo e mostram que, quando juntamos a música à solidariedade, conseguimos fazer a diferença na vida de quem mais precisa.”

Esta edição contou com os patrocínios e apoios de: Harvey, como Major Sponsor; a REN, como Premium Sponsor; a Adecco, Beltrão Coelho, Legix, Movicortes, Nve, Optocentro, Banco Primus, Saraiva + Associados, Vila Galé Hotéis, como Silver Sponsers; ESC, Esporão, Marsh, My Suit, Sana, Softway, Studio 43 e Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados, como apoios, a par da Advocatus e Rádio Renascença, como media partners.

Com 16 edições realizadas, o Rock ‘n’ Law já angariou cerca de 1.039.000 de euros.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria deixou uma mensagem de agradecimento a todos os que contribuíram para esta iniciativa, destacando a generosidade e o envolvimento demonstrados ao longo dos últimos meses: “Foram fantásticos e só pedimos que mantenham a vossa generosidade e a vossa vontade de fazer acreditar que os sonhos são possíveis quando neles acreditamos”.

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1948, que presta serviços de socorro e assistência em situações de emergência, incluindo incêndios, acidentes e catástrofes naturais. Conta com 29 colaboradores remunerados e 65 voluntários, desenvolvendo também ações de prevenção e sensibilização da comunidade. Na sequência da tempestade Kristin, sofreu danos nas suas instalações e viaturas, que condicionaram a sua capacidade operacional.