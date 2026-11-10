Rui Rio: “O Governo não está a fazer reformas. Concordo com Passos”

Rui Rio acompanha as críticas de Pedro Passos Coelho à falta de reformas estruturais do Governo de Luís Montenegro e considera que as propostas de alteração à legislação laboral são apenas “ajustamentos”. Na entrevista ao programa “Política com Assinatura”, da Antena 1, divulgada esta terça-feira, o ex-presidente do PSD acusa a classe política de estar mais preocupada com as próximas eleições e até com as sondagens do que com o futuro do país.

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“Concordo com ele”, responde, quando questionado sobre as críticas de Passos Coelho ao Executivo. “Pedro Passos Coelho e eu temos alguma visão em comum”, afirma, defendendo ser “absolutamente indispensável fazer reformas e reformas de ordem estrutural”. No seu entender, mexer em alguns artigos da legislação laboral não corresponde a essa ambição. “Para mim, isso não é bem uma reforma. São ajustamentos”, sustenta. E, à pergunta sobre se este Governo não está a fazer reformas, responde sem hesitar: “Não, não está a fazer.”

Questionado sobre se a disponibilidade de Passos para um eventual regresso significa desejar o fracasso de Montenegro, Rio considera que essa é uma “leitura maldosa”. Outra interpretação, explica, é a de que o antigo primeiro-ministro gostaria de ver o Governo concretizar as políticas que considera necessárias e, se isso não acontecer, poderá estar disposto a tentar fazê-lo. O espaço para esse regresso parece-lhe, contudo, limitado. “Só vejo, assim, direto, um regresso se houver um problema com o Governo em que o doutor Luís Montenegro tenha de sair de repente”, afirma.

Na habitação, Rui Rio elogia a iniciativa de Montenegro de chamar PS e Chega para discutir soluções, mas mostra-se pouco confiante nos resultados. O problema, considera, é que os partidos continuam mais interessados em marcar diferenças perante os eleitores do que em chegar a um compromisso. “Tem de ser uma coisa séria, tem de sentar à mesa, com vontade de resolver, sem preocupação de saber quem ganha e quem perde”, defende.

Quanto às conversações entre Governo, PS e Chega, recorre ao Totobola para ilustrar o seu ceticismo: “A probabilidade é mais de não ter resultado do que ter algum resultado.” Admite também que possam sair medidas destinadas a conquistar “popularidade de curto prazo”, nomeadamente alterações de impostos, sem resolver os problemas de fundo.