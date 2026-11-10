Rússia abate 155 drones horas antes do início de negociações com Ucrânia
Esta terça-feira, arrancam as negociações entre a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, para encontrar uma solução para o fim da guerra.
As defesas antiaéreas da Rússia abateram, durante a madrugada, 155 drones ucranianos de longo alcance, informou esta terça-feira o Ministério da Defesa russo, horas antes do início de novas negociações com a Ucrânia e os EUA.
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“Durante a noite passada, as defesas antiaéreas intercetaram e destruíram 155 drones ucranianos de asa fixa” sobre oito regiões russas e a península da Crimeia, território ucraniano anexado pela Rússia, informou o comando militar russo na rede de mensagens Telegram.
O ataque atingiu a rede elétrica da autoproclamada República Popular de Lugansk (no leste da Ucrânia) e provocou um apagão geral na capital homónima e em vários municípios vizinhos, segundo denunciaram esta terça-feira as autoridades locais instaladas por Moscovo.
O governo de Lugansk alertou que a incursão dos veículos aéreos não tripulados causou graves danos nas infraestruturas energéticas da região.
O Ministério da Energia local advertiu que a ameaça de novos bombardeamentos inimigos contra a rede continua elevada, o que dificulta e condiciona os trabalhos de reparação das equipas de emergência. Ataques com drones noutras regiões da linha da frente deixaram um saldo de pelo menos três mortos e quatro feridos.
As negociações tripartidas em Abu Dhabi deverão começar às 10h50 em Moscovo (07h50 em Lisboa), segundo informou a agência de notícias oficial russa TASS, citando uma fonte próxima das conversações.
Na segunda-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que a delegação do país já se encontrava na capital dos Emirados Árabes Unidos para participar na nova ronda negocial.
“A nossa equipa de negociação já está nos Emirados Árabes Unidos. A primeira reunião será amanhã (terça-feira). Os nossos parceiros europeus também estarão presentes, e teremos diferentes formatos”, explicou Zelensky no seu discurso diário ao país.
Todos estes contactos “devem servir um único propósito: aproximar uma paz verdadeira”. “A nossa equipa vai propor medidas de desanuviamento, e é necessário chegar a um entendimento sobre como organizar uma reunião trilateral ao nível dos líderes, para pôr fim a esta guerra – e fazê-lo de forma justa e verdadeira”, acrescentou.
Zelensky salientou que falou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a quem manifestou estar “muito grato” pelo “apoio e compreensão”. “Haverá mais apoio da União Europeia“, avançou.
As negociações procuram relançar os esforços diplomáticos para encontrar uma solução para a guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.
A delegação russa em Abu Dhabi vai ser chefiada por Vladimir Medinski, assessor do Presidente Vladimir Putin, e a ucraniana pelo chefe dos serviços secretos, Rustem Umerov.
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