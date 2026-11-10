Ryanair investe 40 milhões em novo hangar de manutenção no Porto e cria 150 empregos
Novo hangar de manutenção no Aeroporto Francisco Sá Carneiro triplica a capacidade da companhia aérea e cria novos empregos nas áreas de engenharia, mecânica e formação de novos técnicos.
A Ryanair inaugurou esta terça-feira uma nova infraestrutura de manutenção de aeronaves no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, num investimento de 40 milhões de euros que permitirá criar mais de 150 postos de trabalho na região Norte. A nova unidade triplica a capacidade de manutenção da companhia aérea irlandesa naquele aeroporto.
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O investimento contempla um novo hangar com 4.900 metros quadrados, equipado com duas posições de manutenção de aeronaves e oficinas de componentes, refere a transportadora low cost em comunicado. A infraestrutura junta-se ao hangar já existente, com uma posição, elevando de uma para três as posições de manutenção disponíveis no Porto. Segundo a Ryanair, a expansão permitirá criar mais de 150 empregos nas áreas de engenharia, mecânica e formação de novos técnicos.
“Este investimento é muito mais do que uma expansão da capacidade dos hangares. A Ryanair está a criar um mercado de emprego que ajudará ao crescimento económico da região norte nos próximos anos”, afirma Eddie Wilson, presidente executivo da Ryanair, citado no comunicado divulgado esta terça-feira.
A transportadora conta atualmente com 30 aviões baseados nos aeroportos do Porto, Faro, Lisboa e Madeira, correspondentes a um investimento de três mil milhões de dólares, segundo os valores apresentados pela empresa.
A inauguração do novo hangar surge poucos dias depois de a Ryanair ter anunciado o reforço da operação no Aeroporto do Porto para o inverno de 2026, com a colocação de mais dois aviões na base, elevando a frota estacionada para 14 aeronaves. A transportadora vai disponibilizar 2,7 milhões de lugares, mais 13% do que no inverno anterior, e operar 55 rotas, incluindo sete novas ligações.
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Ryanair investe 40 milhões em novo hangar de manutenção no Porto e cria 150 empregos
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