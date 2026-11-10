IPMA admite “situação semelhante” à Kristin. Temporal agrava-se na quarta-feira de manhã

O mau tempo previsto para quarta-feira deverá começar a atingir Portugal continental de manhã, prevendo-se que as regiões mais atingidas seja Lisboa, seguida de Leiria, Setúbal, Beja e Faro.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

Em declarações à agência Lusa, o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Bruno Café admitiu que não se pode excluir “uma situação semelhante à tempestade Kristin”, que atingiu Portugal continental em janeiro.

“Seria um azar imenso acontecer, mas não se pode excluir”, disse. Bruno Café disse que durante o dia de hoje haverá uma acalmia temporária e depois deverá agravar na quarta-feira de manhã, apesar de inicialmente estar prevista para a tarde.

O meteorologista adiantou que não se exclui a possibilidade de ser emitido aviso vermelho para Lisboa.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu na segunda-feira à noite um alerta, pedindo à população que “evite deslocações desnecessárias durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento, adotando especial prudência na circulação rodoviária”.

Pede também à população que “assegure que dispõe de meios alternativos de iluminação e de equipamentos de comunicação devidamente carregados”, que tenha “especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estando atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores” devido ao vento forte e que “evite qualquer tipo de atividade próxima de linhas de água, em especial nas zonas com histórico de inundações”.

Sapadores de Lisboa registaram 130 ocorrências até às 06 horas devido ao mau tempo

ORegimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSBL) registou entre as 00:00 e as 06:00 desta terça-feira 130 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria inundações de habitações e do espaço pública, sem gravidade.

“A maioria das 130 ocorrências está relacionada com inundações de habitações, mas sem gravidade, e estradas. Tivemos algumas situações de estradas interdita na zona da Segunda Circular, no Campo Grande, e no Prior Velho e Olivais, mas que já estão resolvidas“, disse à Lusa fonte dos Sapadores.

A mesma fonte indicou que também registaram três quedas de árvores, mas sem consequências para pessoas ou bens.

A Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil (ANEPC) remeteu para mais tarde informações sobre as consequências do mau tempo durante a madrugada. Também à Lusa, o Comando Sub-regional da Grande Lisboa disse apenas que “não houve nada digno de registo” durante a noite.

O estado do tempo em Portugal continental está a ser condicionado pela depressão Bruna e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Portalegre, Castelo Branco, Évora, Santarém e Lisboa sob aviso laranja devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes até às 09:00 desta terça-feira, passando depois a amarelo.

Também os distritos de Leiria, Guarda e Beja estão com aviso amarelo por causa da previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes. Toda a costa portuguesa está igualmente sob aviso amarelo por causa da agitação marítima forte, prevendo-se ondas com 04 a 05 metros.

De acordo com o IPMA, as condições meteorológicas deverão agravar-se na Madeira e no continente, nos próximos dias, devido à passagem da nova depressão Charles, tendo o IPMA emitido já avisos laranja, o segundos mais grave, de uma escala de três níveis.

A depressão Bruna continuará quase estacionária a noroeste da Península Ibérica até sexta-feira, sendo independente da depressão Charles.