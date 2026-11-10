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Direto Escolas e serviços públicos não-essenciais encerrados amanhã. “Fiquem em casa todos os que puderem”, apela Governo

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  • 8:42

Depressão Charles vai entrar “perto da Grande Lisboa”. Há possibilidade de ventos semelhantes à Kristin, diz IPMA.

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