Seguradora da Samsung passa a controlar 80,6% da Canopius

A Samsung Fire & Marine Insurance (SFMI) vai passar a deter 80,6% do capital da Canopius, seguradora e resseguradora especializada com sede em Londres e presença no mercado da Lloyds. O acordo, anunciado esta terça-feira, prevê a aquisição de mais 40,6% do capital, elevando a participação da companhia sul-coreana dos atuais 40% para uma posição de controlo. O investimento adicional está avaliado em 2,26 biliões de won, aproximadamente 1,67 mil milhões de dólares.

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A operação envolve também a sociedade de investimento norte-americana KKR, que ficará com 12,1%, e a Korea Investment Corporation (KIC), o fundo soberano da Coreia do Sul, com 7,3%. Os investidores vão adquirir os restantes 60% da Canopius, atualmente detidos por acionistas que incluem a Fidentia Fortuna Holdings, consórcio liderado pela Centerbridge Partners. A conclusão está prevista até 31 de março de 2027, estando dependente das autorizações regulatórias.

A Canopius é um grupo internacional de seguros e resseguros especializado em riscos complexos, sobretudo empresariais e industriais, que exigem capacidade técnica de subscrição e soluções diferentes das oferecidas pelas seguradoras tradicionais. A sua atividade abrange seguros marítimos, aviação, energia, construção, responsabilidade civil, cibersegurança, riscos políticos, instituições financeiras, obras de arte e outros bens de elevado valor. Opera através do Syndicate 4444 no mercado da Lloyds, em Londres, da seguradora norte-americana Canopius US Insurance e da Canopius Reinsurance, nas Bermudas. Tem presença internacional, incluindo nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Singapura, e desenvolve soluções em mais de 130 países.

Em 2025, a Canopius registou 4.483,8 milhões de dólares em prémios de seguro contratados, contra 3.531,8 milhões em 2024, um crescimento de 27%. O resultado líquido atingiu 467,2 milhões de dólares, face a 401,3 milhões no ano anterior. O rácio combinado líquido, sem desconto das responsabilidades, foi de 88,5%, enquanto o rácio descontado ficou em 82,9%.

É a maior seguradora Não Vida da Coreia do Sul por capitalização bolsista e uma das principais companhias do mercado asiático. Apesar de pertencer ao universo empresarial Samsung, não deve ser confundida com a Samsung Electronics, conhecida pelos seus equipamentos eletrónicos. A seguradora comercializa seguros de automóvel, acidentes, saúde, património e responsabilidade, além de soluções para empresas e produtos de poupança e anuidades. A sua estratégia passa agora por reduzir a dependência do mercado doméstico e aumentar o peso da atividade internacional.

A relação entre as duas companhias começou em 2019, quando a Samsung realizou o primeiro investimento estratégico na Canopius. Reforçou a participação em 2020 e voltou a aumentá-la em 2025, passando a deter cerca de 40% do capital. A aquisição agora acordada transforma uma parceria de sete anos numa relação de controlo acionista. Segundo a Samsung, a intenção é preservar a autonomia e as competências de subscrição da Canopius, aproveitando simultaneamente a sua rede internacional e experiência no mercado de Lloyds para acelerar a expansão nos Estados Unidos e na região Ásia-Pacífico.

Para a Samsung, a aquisição representa um passo importante na construção de um grupo segurador com maior presença internacional e capacidade para assumir riscos especializados. A companhia pretende aumentar o peso dos negócios internacionais dos atuais cerca de 10% para a casa dos 20% médios.