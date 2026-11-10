Taxas aeroportuárias vão subir até 3,9% em 2027

A ANA propõe aumentar as taxas aeroportuárias reguladas, em média, em 1,55% em 2027, o equivalente a mais 19 cêntimos por passageiro no conjunto da rede, avança esta terça-feira o Jornal de Negócios. Os maiores aumentos deverão acontecer em Faro (3,87%) e Porto (3,85%), equivalentes a 35 cêntimos. Em Lisboa, a subida proposta é de 0,75% (mais 12 cêntimos), em Beja de 0,72%, e nos Açores e na Madeira não haverá atualização.

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Os aumentos, previstos para 1 de janeiro e ainda sujeitos à aprovação da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), são superiores aos inicialmente propostos pela ANA em agosto e também aos aplicados em 2026. A concessionária justifica a revisão em alta com a atualização do Índice de Preços no Consumidor Harmonizado (IPCH) para 2,7%, acima dos 2,6% inicialmente considerados. A empresa do grupo Vinci pretende ainda recuperar cerca de 2,9 milhões de euros de desvios de receita de 2025 nos aeroportos do grupo de Lisboa.

Para 2027, a ANA propõe também alterações ao modelo de cobrança das taxas aeroportuárias, incluindo a criação de uma taxa única para serviços de apoio ao embarque, a reintrodução da diferenciação das taxas de aterragem em função do ruído das aeronaves e um novo modelo de faturação do estacionamento dos aviões, que passará a considerar as movimentações entre posições.