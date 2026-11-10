Transportes

Taxas aeroportuárias vão subir até 3,9% em 2027

  • ECO
  • 8:21

Concessionária propõe um aumento médio de 1,55% nas taxas reguladas, com as maiores subidas no Porto e em Faro. Atualização ainda depende da aprovação da ANAC.

A ANA propõe aumentar as taxas aeroportuárias reguladas, em média, em 1,55% em 2027, o equivalente a mais 19 cêntimos por passageiro no conjunto da rede, avança esta terça-feira o Jornal de Negócios. Os maiores aumentos deverão acontecer em Faro (3,87%) e Porto (3,85%), equivalentes a 35 cêntimos. Em Lisboa, a subida proposta é de 0,75% (mais 12 cêntimos), em Beja de 0,72%, e nos Açores e na Madeira não haverá atualização.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Os aumentos, previstos para 1 de janeiro e ainda sujeitos à aprovação da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), são superiores aos inicialmente propostos pela ANA em agosto e também aos aplicados em 2026. A concessionária justifica a revisão em alta com a atualização do Índice de Preços no Consumidor Harmonizado (IPCH) para 2,7%, acima dos 2,6% inicialmente considerados. A empresa do grupo Vinci pretende ainda recuperar cerca de 2,9 milhões de euros de desvios de receita de 2025 nos aeroportos do grupo de Lisboa.

Para 2027, a ANA propõe também alterações ao modelo de cobrança das taxas aeroportuárias, incluindo a criação de uma taxa única para serviços de apoio ao embarque, a reintrodução da diferenciação das taxas de aterragem em função do ruído das aeronaves e um novo modelo de faturação do estacionamento dos aviões, que passará a considerar as movimentações entre posições.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Taxas aeroportuárias vão subir até 3,9% em 2027

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar. Regras de participação

FBI investiga caso extraconjugal do CEO da Nvidia

Lusa,

Donald Trump diz que não acredita que Jensen Huang tenha motivos para se preocupar. "Sei que o FBI está a investigar isto em relação a outra coisa”, adiantou o líder da Casa Branca.