Taxas aeroportuárias vão subir até 3,9% em 2027
Concessionária propõe um aumento médio de 1,55% nas taxas reguladas, com as maiores subidas no Porto e em Faro. Atualização ainda depende da aprovação da ANAC.
A ANA propõe aumentar as taxas aeroportuárias reguladas, em média, em 1,55% em 2027, o equivalente a mais 19 cêntimos por passageiro no conjunto da rede, avança esta terça-feira o Jornal de Negócios. Os maiores aumentos deverão acontecer em Faro (3,87%) e Porto (3,85%), equivalentes a 35 cêntimos. Em Lisboa, a subida proposta é de 0,75% (mais 12 cêntimos), em Beja de 0,72%, e nos Açores e na Madeira não haverá atualização.
Escolha o ECO como fonte preferida no Google
Os aumentos, previstos para 1 de janeiro e ainda sujeitos à aprovação da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), são superiores aos inicialmente propostos pela ANA em agosto e também aos aplicados em 2026. A concessionária justifica a revisão em alta com a atualização do Índice de Preços no Consumidor Harmonizado (IPCH) para 2,7%, acima dos 2,6% inicialmente considerados. A empresa do grupo Vinci pretende ainda recuperar cerca de 2,9 milhões de euros de desvios de receita de 2025 nos aeroportos do grupo de Lisboa.
Para 2027, a ANA propõe também alterações ao modelo de cobrança das taxas aeroportuárias, incluindo a criação de uma taxa única para serviços de apoio ao embarque, a reintrodução da diferenciação das taxas de aterragem em função do ruído das aeronaves e um novo modelo de faturação do estacionamento dos aviões, que passará a considerar as movimentações entre posições.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Taxas aeroportuárias vão subir até 3,9% em 2027
{{ noCommentsLabel }}