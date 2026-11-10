Turismo admite cancelamento de reservas e voos com depressão Charles

O setor da hotelaria admite que o mau tempo que vai afetar o país leve ao cancelamento ou adiamento de reservas, ainda que adiante que seja cedo para calcular a dimensão do impacto. Por outro lado, a Confederação do Turismo de Portugal mostra-se “especialmente preocupada com os efeitos que a Depressão Charles possa ter nos aeroportos nacionais, nomeadamente em relação a eventuais cancelamentos de voos”.

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“Uma situação desta natureza, que levou inclusivamente o Governo a declarar a situação de alerta, poderá ter consequências na atividade turística”, assume Cristina Siza Vieira, em declarações ao ECO. A CEO da AHP – Associação da Hotelaria de Portugal admite que “é expectável que possam ocorrer cancelamentos ou adiamentos de reservas, mas é cedo para avaliar a dimensão destes efeitos”, mas diz que a “prioridade, neste momento, tem de ser a segurança das pessoas” e o cumprimento das recomendações das autoridades.

Uma situação desta natureza, que levou inclusivamente o Governo a declarar a situação de alerta, poderá ter consequências na atividade turística. É expectável que possam ocorrer cancelamentos ou adiamentos de reservas, mas é cedo para avaliar a dimensão destes efeitos. Cristina Siza Vieira CEO da AHP

A CEO da AHP diz ainda que “a hotelaria está habituada a gerir situações adversas e a adaptar a sua operação às circunstâncias”, lembrando ainda este ano a Tempestade Kristin. “Perante os avisos emitidos e a situação de alerta declarada pelo Governo, os hotéis terão de reforçar as medidas de prevenção e segurança. Isso passa por acompanhar permanentemente as indicações da Proteção Civil, prevenir riscos nas instalações e ajustar os serviços e a operação sempre que necessário”, explica.

A representante do setor refere ainda que “haverá também, seguramente, uma preocupação acrescida com os hóspedes que possam enfrentar dificuldades nas deslocações. Para lá de garantir a segurança de todos e minimizar, na medida do possível, os constrangimentos”.

Quanto ao impacto do mau tempo no setor, Cristina Siza Vieira destaca que “fenómenos meteorológicos intensos ou extremos têm sempre consequências económicas, e o turismo não é exceção”. Mas, “uma coisa são os efeitos imediatos, que poderão traduzir-se em cancelamentos, adiamentos e perturbações na operação, outra é o impacto no desempenho global do trimestre. Esse impacto dependerá da duração dos fenómenos, da sua extensão e das consequências que possam ter nas infraestruturas e nas acessibilidades” e, nesta fase, “é precipitado fazer qualquer previsão”.

Já a CTP “continuará a acompanhar a evolução das condições meteorológicas e os seus eventuais impactos na atividade turística nacional, apelando à adoção de comportamentos preventivos e ao cumprimento das recomendações das autoridades”, adianta a associação em comunicado, no qual destaca ainda que está “em contacto com as autoridades e com os associados da CTP, mantendo-se disponível para prestar o apoio que venha a ser necessário e alertando para que todas as medidas de proteção e prevenção sejam ativadas”.

A associação liderada por Francisco Calheiros acrescenta que “está especialmente preocupada com os efeitos que a Depressão Charles possa ter nos aeroportos nacionais, nomeadamente em relação a eventuais cancelamentos de voos e às consequentes perturbações na atividade aeroportuária nacional”.

Ainda assim, a CTP refere que confia na capacidade de resposta das autoridades competentes e dos operadores aeroportuários para minimizar os impactos desta situação, “salvaguardando, acima de tudo, a segurança dos passageiros, dos profissionais do setor e de todos os cidadãos”.

A entidade diz ainda que vai continuar “a acompanhar a evolução das condições meteorológicas e os seus eventuais impactos na atividade turística nacional, apelando à adoção de comportamentos preventivos e ao cumprimento das recomendações das autoridades”.