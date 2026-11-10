Ucrânia e Rússia concluem primeiro dia de negociações nos Emirados

A primeira jornada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia, sob mediação dos Estados Unidos, terminou hoje em Abu Dhabi, devendo as conversações ser retomadas na quarta-feira, anunciou a delegação ucraniana.

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As reuniões, as primeiras entre Kiev e Moscovo desde fevereiro, procuram avançar para uma solução diplomática da guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em 2022.

As conversações, previstas para dois dias, centram-se na definição de futuras garantias de segurança, incluindo um novo enquadramento para a Europa, numa altura em que a Rússia considera a NATO uma ameaça e a Ucrânia procura impedir novas invasões russas.

A primeira sessão prolongou-se por quase quatro horas, segundo a agência russa RIA Novosti, sem que tenham sido anunciados progressos significativos, depois de três rondas anteriores de negociações, realizadas no início deste ano, terem terminado sem avanços decisivos.

As posições das duas partes continuam, contudo, profundamente divergentes, com Moscovo a exigir a retirada das tropas ucranianas de quatro regiões reivindicadas pela Rússia, a renúncia de Kiev à adesão à NATO e limitações às suas forças armadas.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, rejeita concessões territoriais e restrições à capacidade militar do país, defendendo um cessar-fogo imediato como primeiro passo para um acordo e considerando indispensáveis garantias de segurança que impeçam uma nova invasão russa.

As negociações decorrem num contexto de intensificação dos ataques à distância, com a Ucrânia a anunciar o lançamento de 162 drones e um míssil balístico russos durante a noite, enquanto Moscovo afirmou ter intercetado 155 drones ucranianos sobre várias regiões russas e a península da Crimeia.

O Presidente norte-americano pretende alargar as negociações a um acordo sobre a segurança europeia, uma abordagem acolhida favoravelmente por Moscovo, mas que suscita reservas entre alguns responsáveis europeus, preocupados com eventuais concessões à Rússia.