Ucrânia e Rússia iniciam negociações trilaterais com os EUA

A Rússia e a Ucrânia iniciam esta terça-feira, em Abu Dhabi, uma nova ronda de negociações de paz sob mediação dos Estados Unidos, a primeira desde fevereiro, numa tentativa de encontrar uma saída para uma guerra que dura há mais de quatro anos. O impasse territorial e as garantias de segurança para a Ucrânia continuam a dificultar um entendimento, enquanto os europeus procuram um lugar no processo diplomático.

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As conversações, previstas para dois dias, juntam os enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner aos representantes de Moscovo e Kiev. A delegação russa é liderada por Vladimir Medinski, assessor do Presidente Vladimir Putin, enquanto a equipa ucraniana é chefiada por Rustem Umerov, responsável pelos serviços de informações externas da Ucrânia.

Antes do início da reunião trilateral, Umerov encontrou-se separadamente com representantes europeus, defendendo que a Europa deve participar no processo diplomático. Kiev e Bruxelas coordenaram ainda posições antes das negociações interrompidas desde fevereiro.

Embora não integre formalmente as negociações trilaterais com Moscovo, a Europa está presente em Abu Dhabi através de reuniões paralelas com as delegações ucraniana e norte-americana. Representantes de França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Comissão Europeia e NATO reuniram num encontro de coordenação antes do arranque das conversações com a Rússia

Numa declaração conjunta, os parceiros europeus, a Ucrânia, os Estados Unidos e a Aliança Atlântica defenderam que “quaisquer disposições futuras devem respeitar a soberania, a integridade territorial, a tomada de decisões independente e fornecer garantias de segurança credíveis para a Ucrânia”.

“A discussão abordou a forma de tirar partido das instituições e acordos de segurança europeus existentes após a conclusão da guerra na Ucrânia. Os participantes reconheceram ainda que responder às preocupações de segurança pós-guerra e reduzir o risco de conflito são aspetos essenciais”, referem os parceiros na declaração.

Os participantes sublinharam ainda a importância de um “quadro de segurança prático” europeu que permita gerir riscos, evitar novas escaladas e preservar o papel central da NATO na defesa euro-atlântica.

“Os parceiros europeus, a Ucrânia e os Estados Unidos continuarão a trabalhar em estreita parceria ao longo de todo o processo de negociação, com o objetivo partilhado de avançar para discussões multilaterais mais amplas que envolvam os parceiros europeus e de alcançar uma paz abrangente e duradoura”, afirmaram na declaração conjunta.

Do lado russo, uma fonte da delegação afirmou à Reuters que o principal objetivo das conversações deverá ser precisamente discutir os elementos de uma nova arquitetura de segurança para a Europa no pós-guerra.

Contudo, horas antes do início de novas negociações trilaterais, as defesas antiaéreas da Rússia abateram 155 drones ucranianos de longo alcance, informou esta terça-feira o Ministério da Defesa russo.