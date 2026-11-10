Uns param, outros circulam. Um guia dos transportes durante a tempestade

O governo decretou a situação de alerta em todo o país na quarta-feira devido à precipitação intensa e ventos até 140 km/h que a depressão Charles deverá trazer esta quarta-feira. As condições meteorológicas severas vão condicionar os transportes, com operadores a cancelarem a operação ou a preverem perturbações. Saiba o que está previsto dos aviões aos barcos, passando por comboios, metros e autocarros.

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Voos cancelados

A operação nos aeroportos vai estar condicionada esta quarta-feira em Lisboa, Porto e na Madeira, indicou a ANA Aeroportos de Portugal, acrescentando que são expectáveis cancelamentos.

A TAP já começou a ajustar a operação para fazer face à tempestade, o que passa por cancelamentos, alteração de horários e a abertura de novos voos nos dias seguintes.

“A TAP acompanha de perto o evoluir da situação, já fez os ajustes necessários na sua operação, à luz das previsões meteorológicas já conhecidas, e fará sempre os que se revelarem necessários no sentido de manter sempre no topo das suas prioridades a segurança de passageiros, tripulações e equipamentos”, afirmou em comunicado.

A companhia aérea está a permitir que os passageiros com bilhetes emitidos até 10 de novembro, para viagens até 11 de novembro, possam alterar o seu bilhete para voos a realizar até 17 de novembro.

A informação online da ANA referente às partidas e chegadas do Aeroporto Humberto Delgado já indica alguns cancelamentos da TAP e de outras transportadoras aéreas.

A concessionária aconselha os passageiros com voos agendados para o dia de amanhã, que contactem as respetivas companhias aéreas para consultarem o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto. “Chamamos a atenção, também, para as limitações em termos de transporte rodoviário para acesso ao aeroporto no dia de amanhã”, alerta.

Metros vão estar a funcionar

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, garantiu na terça-feira que os transportes públicos em Lisboa vão continuar a operar de forma normal, nomeadamente o Metropolitano de Lisboa. A empresa vai manter abertas algumas estações durante a noite, de modo a permitir o acolhimento de pessoas em situação de sem-abrigo.

A Metro do Porto informou que prevê manter a circulação em toda a rede e irá acompanhar em permanência a evolução das condições meteorológicas.

Nos autocarros, uns vão circular outros não

A tempestade vai também afetar a atividade no transporte rodoviário de passageiros. A Rede Expressos cancelou a operação entre as 10h e as 23h59 e a FlixBus a operação doméstica em Portugal durante o dia de quarta-feira. Vai apenas operar algumas ligações internacionais a partir da zona Norte, se as condições climatéricas o permitirem.

A menor procura devido ao encerramento de escolas e serviços públicos não essenciais também está a levar a um ajuste da oferta, para reduzir prejuízos. A presidente da Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP), Sónia Ferreira, antecipou ao ECO cancelamentos em percursos escolares em vários pontos do país. O encerramento de terminais de transporte vai também impedir a operação em diversas zonas. É o caso de Leiria, onde os transportes públicos não vão operar.

A Carris vai “assegurar a continuidade do serviço público, salvaguardando sempre a segurança dos passageiros, trabalhadores e demais utilizadores da via pública”. O serviço de transporte será permanentemente monitorizado e avaliado, em estreita articulação com a Proteção Civil e demais entidades competentes. Será dada prioridade às “ligações à rede de prestação de cuidados de saúde e o serviço de transporte de todos os profissionais que operam em situações de emergência”. A empresa alerta que “poderão verificar-se atrasos, desvios, interrupções temporárias, alterações de percurso ou supressões de serviço, em função de eventuais constrangimentos de circulação na cidade”.

Na região do Porto, a STCP refere ao ECO que “[mantém] o serviço regular, continuando a acompanhar a evolução da situação”.

Comboios com restrições

A CP espera dificuldades na circulação ferroviária esta terça e quarta-feira, de acordo com uma nota publicada no site. “Devido ao agravamento do estado de tempo, para os dias 10 e 11 de novembro, é expectável que se registem alguns constrangimentos à circulação ferroviária“, pode ler-se. A empresa apela a que os passageiros se informem previamente sobre o estado da circulação dos comboios.

A Infraestruturas de Portugal (IP) também refere que “a circulação ferroviária decorrerá com restrições, incluindo limitações de velocidade nas zonas de maior risco, podendo o serviço sofrer alterações em função da evolução das condições meteorológicas”. A empresa afirma que reforçou a vigilância da rede e dará prioridade às inspeções e intervenções necessárias para garantir as condições de segurança.

Transtejo mantém operação e fará avaliação contínua

A operação da Transtejo vai iniciar-se às 5h00, como habitual, e de acordo com os horários em vigor. “As condições meteorológicas e de mar, bem como os riscos existentes, serão avaliados continuamente e a operação será ajustada sempre que a segurança dos trabalhadores, passageiros e navios assim o exija“, refere a empresa.

Já as ligações fluviais regulares de transporte público entre Porto e Vila Nova de Gaia estarão suspensas durante todo o dia de amanhã. A Transportes Metropolitanos do Porto (TMP) sublinha que “a segurança dos passageiros e das tripulações constitui uma prioridade”, justificando assim a suspensão preventiva de todas as travessias entre o Cais do Ouro e a Afurada e entre a Ribeira do Porto e o Cais de Gaia.

Para quem circula de carro

Os apelos das autoridades são para evitar deslocações durante o dia de quarta-feira, mas se tiverem de existir a Infraestruturas de Portugal recomenda a redução da velocidade e o aumento da distância de segurança, ter atenção à acumulação de água na estrada e evitar estacionar junto de árvores ou em locais sujeitos a inundações.

A entidade alerta que o mau tempo pode obrigar a condicionamentos na circulação, interrupções temporárias e medidas de segurança adicionais.

A circulação nas pontes 25 de Abril e Vasco da Gama está limitada a 60 km/h desde terça-feira e é desaconselhada a travessia por motociclos. Em função do estado do tempo, sobretudo a velocidade do vento, poderá ser decidido o encerramento.

O grupo Brisa ativou um plano de emergência para colocar em “maior prontidão” os serviços operacionais de apoio aos condutores nas autoestradas, em colaboração com a GNR e com os bombeiros. “É fundamental para poder dar resposta às pessoas que tenham algum problema devido ao mau tempo”, referiu ao ECO o presidente executivo, António Pires de Lima.

Em Lisboa, todos os túneis estarão encerrados à circulação.