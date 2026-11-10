Via Verde Electric ‘carrega’ postos ultrarrápidos nas áreas de serviço na A3

Quase um ano depois de inaugurar na A5 (Oeiras) o primeiro hub com pontos de carregamento ultrarrápidos da Via Verde Electric em Portugal, o grupo Brisa acaba de reforçar a aposta na mobilidade elétrica com a entrada em funcionamento de uma infraestrutura semelhante localizada na A3, nas áreas de serviço da Trofa.

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Apresentado esta terça-feira como “um dos maiores hub de carregamento ultrarrápido da Área Metropolitana do Porto”, opera igualmente com a marca Via Verde Electric e disponibiliza um total de 12 postos com potência até 400 kW, divididos por dois locais: um em cada sentido da autoestrada que liga Porto e Valença.

Durante a sessão realizada esta manhã neste que é um dos principais eixos rodoviários do Norte do país, a empresa liderada por Eduardo Ramos descreveu que “permitem realizar carregamentos dos 20% aos 80% em cerca de 15 a 20 minutos, podendo este tempo diminuir para 8 a 10 minutos em veículos com maior capacidade de carregamento, dependendo das respetivas características técnicas”.

Nesta área da mobilidade elétrica, o grupo comandado por António Pires de Lima contabiliza atualmente cerca de 280 pontos de carregamento localizados na sua rede de autoestradas –- a meta está fixada nos 350 postos, num investimento superior a 20 milhões de euros com parceiros como Galp, BP ou EDP. Para o próximo ano, a Via Verde Eletric estima “cerca de 25 mil sessões de carregamento nesta infraestrutura” da Trofa, que integra também painéis solares.

“Se queremos uma mobilidade mais sustentável, temos de assegurar que quem escolhe um veículo elétrico pode viajar com confiança. Ao longo dos últimos anos, o Grupo Brisa tem vindo a contribuir para criar essas condições, quer através da expansão da infraestrutura de carregamento nas suas autoestradas, quer através da oferta da Via Verde Electric”, frisa Eduardo Ramos, CEO da Via Verde.

Em entrevista ao ECO, publicada esta terça-feira, o também administrador executivo do grupo Brisa advertiu que o “licenciamento de postos de carregamento elétrico tem de ser mais rápido”. Avançou igualmente que o tráfego na Via Verde caiu até 15% com a subida dos preços dos combustíveis registada durante este ano, detalhando que “as quebras mais pronunciadas são nas viagens de lazer”.

Alta dos combustíveis com “impacto significativo” na circulação das autoestradas da Brisa

Durante uma intervenção na cerimónia de inauguração, António Pires de Lima, CEO da Brisa, confirmou que também no total da rede de autoestradas concessionada ao grupo, esta “crise que ninguém desejou da guerra no Médio Oriente, e que aumentou os custos dos combustíveis, tem tido um impacto significativo na circulação”.

Relevando esta oferta adicional no carregamento de elétricos na área de serviço da Trofa na A3, o antigo ministro da Economia lembrou que “hoje garantir uma boa experiência de mobilidade já não passa apenas pela segurança, conforto e condições de circulação das autoestradas, mas também oferecer serviços que respondam à evolução da forma como deslocamos e um salto na conveniência para os clientes”.

“As principais empresas de infraestruturas e de energia têm um papel também muito importante nesta transição. A este esforço que os condutores estão a fazer, se não corresponder a uma malha mais expressiva de carregadores, teremos uma grande assimetria entre esses automóveis [elétricos] e a sua capacidade de utilização”, advertiu o gestor, que espera “apoios públicos para a instalação de carregadores nas zonas do Interior” do país.

(Notícia atualizada às 11h50 com declarações do CEO da Brisa)