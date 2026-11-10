Web Summit foi alvo de seis milhões de tentativas de ciberataque em dois dias

A Web Summit 2026, que começou esta segunda-feira em Lisboa, já registou mais de seis milhões de tentativas de ciberataque. O número de ataques intercetados pelos sistemas informáticos da Meo até esta terça-feira às 15h18 foi de 6.020.686, “ligeiramente” abaixo da cimeira tecnológica do ano passado.

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“Os Estados Unidos são de onde vem o maior volume de ataques. Hoje em dia pode estar aqui e simular que está nos Estados Unidos para atacar. É o país que tem maiores rotas abertas de confiança para toda a Europa. É mais difícil a partir da China ou da Rússia, que têm outro tipo de controlo”, disse Artur Teixeira da Costa, diretor sénior de operações empresariais da Meo, numa visita à sala de operações da empresa na FIL – Feira Internacional de Lisboa, onde o evento decorre até quinta-feira.

Artur Teixeira da Costa afirma que “a Web Summit é muito apetecível para os hackers, porque existem pessoas de n países do mundo a fazerem as suas apresentações”.

“Primeiro, a comunicação é diversificada. Depois, deve-se à visibilidade que o evento tem em termos mundiais, o que acaba por ser mais tentador para criar disrupção”, explicou, em declarações aos jornalistas.

A equipa de técnicos da Meo – que envolve 170 profissionais alocados à cimeira, dos quais cerca de 30 no quartel-general – informou que, em média, têm estado 12 mil dispositivos ligados à rede de Wi-Fi da Web Summit, sendo que a maior preocupação são os IP públicos, porque são atacáveis a partir do exterior.

A diretora do centro de operações da Meo, Manuela Coutinho, informou ainda que o acesso à rede móvel de quinta geração (5G) também tem tido uma evolução gradual de utilização, de 33% em 2023 para 55% no ano passado, enquanto o tráfego gerado na Web Summit foi de 40 terabytes em 2020-2023 e este ano a operadora de telecomunicações que ultrapasse os 99 terabytes. Para efeitos de comparação, uma grande empresa gera apenas quatro terabytes por mês, como exemplificou Bruno Motta, gestor de cibersegurança da Meo.

“Temos muitas pessoas que estão numa sessão e de repente saem e começam a fazer chamadas, ligar-se às aplicações… Então, temos de ter as redes preparadas para picos de utilização e estar a controlar o tráfego que passa entre as várias redes. Temos de ter sempre equipas a monitorizar, porque no queremos que as pessoas não tenham o seu serviço disponível, referiu Manuela Coutinho.

Os números da infraestrutura de telecomunicações da Web Summit