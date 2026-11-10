Web Summit vai encerrar esta quarta-feira devido ao mau tempo

A organização da Web Summit decidiu cancelar a cimeira tecnológica esta quarta-feira devido aos avisos de mau tempo, emitidos pelas autoridades nacionais.

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“A Web Summit vai, naturalmente, respeitar a indicação do Governo e, consequentemente, o Dia 2 (quarta-feira 11 de novembro) não se vai realizar”, diz a organização numa mensagem aos participantes, explicando que a decisão foi tomada na sequência de discussões com o Governo português, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

“A segurança e a proteção dos nossos participantes, colaboradores e prestadores de serviços são sempre a nossa prioridade absoluta”, acrescenta o mesmo comunicado.

“A Web Summit pretende realizar o terceiro dia (quinta-feira, 12 de novembro) conforme previsto, após a passagem da tempestade Charles”, garantiu a organização. “Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades competentes e os serviços de emergência, a acompanhar a evolução da situação e a fornecer novas atualizações assim que houver informações confirmadas disponíveis”, acrescenta a mesma nota.

Durante esta tarde o primeiro-ministro, Luís Montenegro, já tinha recomendado o encerramento da Web Summit. “Já emitimos a nossa recomendação para que os trabalhos desse evento possam suspender-se no dia de amanhã”, disse aos jornalistas o primeiro-ministro.

Luís Montenegro sublinhava que perante as “dificuldades que possa haver, a recomendação é que possam decidir nesse sentido”. “A decisão cabe-lhes a eles”, indicava.

Ao final da manhã também o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, afirmava em declarações aos jornalista que “a decisão mais sensata” era o encerramento da Web Summit, mas que a decisão final seria do Governo e da organização.

A cimeira tecnológica que tem a 11.ª edição em Lisboa, prevê receber até quinta-feira cerca de 70 mil pessoas de 160 países diferente.

(Notícia atualizada às 19h55 com mais informação)