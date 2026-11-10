Depressão Charles

Zurich acompanha de perto as tempestades e vai adaptar resposta às necessidades

  • ECO Seguros
  • 18:17

A companhia "continua a acompanhar a situação" e vai adaptar a resposta "sempre que necessário". Estará ocupada a "ajudar os clientes a prevenir danos e facilitar a participação em caso de sinistro".

A Zurich Portugal está a acompanhar de perto a evolução das condições meteorológicas. “A nossa prioridade é ajudar os clientes a prevenir danos e facilitar o acesso ao apoio de que necessitem caso precisem de participar um sinistro”, afirma fonte da companhia.

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“Para ajudar a reduzir os riscos e os danos potenciais, estamos também a divulgar recomendações de prevenção e segurança nos nossos canais“, acrescenta.

A Zurich garante que “continua a acompanhar a situação e a adaptar a nossa resposta sempre que necessário”, concluindo a dizer “mantemos o compromisso de agir com determinação, estar próximos de quem é afetado e responder com responsabilidade”.

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