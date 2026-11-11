Ana Botín prepara adeus: “Não haverá outro Botín à frente do Santander”

Ana Botín, 66 anos, ainda não se vai despedir da liderança do Santander, mas entre amigos e pessoas próximas já confessou a possibilidade renunciar ao cargo nos próximos anos e tornar-se presidente não executiva. E será provavelmente a última da família aos comandos do banco: “Não haverá outro Botín à frente do Santander”, admitiu a própria em entrevista ao Financial Times.

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Desde 1909 que os Botín têm, na prática, controlado os destinos do Santander, mantendo uma influência relevante na governação do banco, apesar de terem detido apenas uma participação de 1,3% do capital. Ana Botín, a quarta geração da família, assumiu a liderança do banco quando o seu pai, Emilio, morreu em 2014, tinha 79 anos. O seu avô deixou de ser presidente já tinha mais de 80 anos.

Agora que passou à idade convencional da reforma, Ana Botín revelou ao jornal britânico que nenhum dos seus três filhos tem o desejo de a suceder no cargo. E confessou: “Não gostaria que nenhum dos meus filhos trabalhasse comigo porque é muito difícil.”

Embora diga que será a última da sua família a gerir o Santander, não quer que a influência dos Botín desapareça por completo. “Ter uma Botín no conselho [do grupo] é importante. (…) Os valores e esta visão a longo prazo são essenciais. A realidade é que não precisa de uma família por trás de uma instituição, mas precisa de valores familiares”, disse sobre a futura liderança do banco.

Com duas aquisições nos últimos dois anos, o TSB no Reino Unido e o Webster nos EUA, os dois maiores negócios realizados durante a sua gestão, numa lista que inclui o Banif, em 2015, Ana Botín descartou mais fusões e aquisições nos próximos dois anos.

Nos últimos dois anos, Ana Botín chamou dois portugueses para trabalharem na sua equipa de gestão: Manuel Preto para chief accounting officer e Pedro Castro Almeida para chief risk officer.