Analistas prevêem um potencial de valorização de 35% na Fluidra, na sequência dos últimos resultados

Mais concretamente, a UBS reitera a sua recomendação de compra e mantém o preço-alvo em 31 euros por ação, a avaliação mais elevada entre as instituições que acompanham a Fluidra. A instituição considera que a empresa «recuperou a sua trajetória de execução sólida», depois de ter superado as expectativas do mercado de forma consecutiva no segundo e terceiro trimestres. O UBS destaca também a solidez das vendas ao cliente final nos Estados Unidos e o facto de os inventários do canal se manterem em níveis saudáveis, apesar de ainda não se observar «uma recuperação significativa na construção de novas piscinas».

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Neste contexto, a empresa mantém «intacta» a sua recomendação de compra, apoiada pelos «ganhos contínuos de quota de mercado no negócio de pós-venda», pelas medidas de preços e eficiência para sustentar as margens e pelas novas oportunidades de inovação.

Na mesma linha, a Berenberg mantém a sua recomendação de compra e fixa um preço-alvo de 28 euros por ação. A instituição considera que a Fluidra voltou a registar um desempenho «resiliente» durante o terceiro trimestre de 2026, com crescimento das vendas e melhoria das margens. Para a Berenberg, o crescimento do negócio de pós-venda e os ganhos de quota de mercado permitem à Fluidra «enfrentar as dificuldades macroeconómicas».

A empresa considera que os últimos resultados «confirmam ainda mais» a sua visão positiva sobre a capacidade da empresa para gerar «um crescimento sustentável e rentável», apesar da persistente fraqueza da procura de novas piscinas. Além disso, salienta que a valorização atual não reflete «a qualidade e a resiliência do negócio», nem o «amplo potencial de valorização» que uma recuperação da procura de novas construções proporcionaria.

A Exane BNP também recomenda a compra das ações da Fluidra e estabelece um preço-alvo de 26,50 euros. Segundo a entidade, a Fluidra está a ser negociada a cerca de dez vezes o seu lucro operacional estimado para 2027, mais de 30% abaixo da sua média histórica. Este desconto, aliado ao peso recorrente do negócio de pós-venda, sustenta a visão positiva da Exane BNP sobre o valor da empresa.

Por seu lado, a JBCM mantém a sua recomendação de compra e fixa o seu preço-alvo em 26,30 euros por ação. A empresa considera que os resultados e a possibilidade de cumprir as previsões no contexto atual demonstram a resiliência da Fluidra. Salienta que a mensagem positiva da equipa de gestão relativamente a 2027 reforça a sua confiança na capacidade da empresa para continuar a crescer e aumentar a remuneração dos acionistas durante o próximo exercício.