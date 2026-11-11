Atividade económica pode travar a fundo com tempestade Charles

Depressão Charles

Atividade económica pode travar a fundo com tempestade Charlespremium

No dia 28 de janeiro, quando a depressão Kristin entrou em Portugal, a atividade económica cedeu 2,4%. País está esta quarta-feira em situação de alerta e impacto dependerá da concretização de riscos.

A atividade económica travou a fundo com a Depressão Kristin, que fustigou o país no arranque do ano, e a nova frente Charles, que está a colocar o país em situação de alerta, pode repetir o feito. Se o padrão for semelhante ao ocorrido em janeiro, a economia poderá cair mais de 2% na quarta-feira.

De acordo com a informação divulgada pelo Banco de Portugal, em janeiro, na semana prévia à chegada da Depressão Kristin, o indicador diário de actividade económica, calculado com base em indicadores como…

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