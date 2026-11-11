Ativo do dia. CoreWeave dispara em Wall Street com contas acima do esperado e puxa pelas tecnológicas

O ativo

Ações da CoreWeave. A tecnológica norte-americana que aluga capacidade de computação a empresas de inteligência artificial (IA) abriu a sessão desta quarta-feira em Wall Street a valorizar 11,4%, para 54,26 dólares.

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Antes da abertura, os títulos chegaram a ganhar perto de 17%, depois de a empresa ter divulgado as contas do terceiro trimestre, após o fecho da bolsa de terça-feira, e atualmente acumulam uma valorização superior a 20%, caminhando assim para a sétima melhor sessão diária desde 28 de março, quando comçou a ser cotada na bolsa.

As receitas subiram 168% face ao período homólogo, para 3,66 mil milhões de dólares, acima dos 3,55 mil milhões esperados pelos analistas. A subida da CoreWeave estendeu-se ao resto do setor tecnológico. A Nvidia, que é acionista da empresa, segue a valorizar cerca de 3%, após ter perdido perto de 430 mil milhões de dólares em valor de mercado nas duas sessões anteriores. O Nasdaq abriu a subir 1,54% e segue a valorizar mais de 1,2%.

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O marco

Os resultados chegam depois de semanas de pressão sobre a empresa. As ações perderam cerca de 40% no mês anterior à divulgação das contas e algumas obrigações da CoreWeave chegaram a render mais de 16%.

A carteira de encomendas atingiu um máximo de 132,5 mil milhões de dólares no final de setembro, mais 138% do que há um ano. A empresa nunca deu lucro, de acordo com os seus relatórios e contas, e aponta agora o primeiro semestre de 2028 para chegar a resultados positivos em termos ajustados.

A causa

A CoreWeave acrescentou mais de 1.000 milhões de dólares às receitas num só trimestre e o resultado operacional ajustado chegou aos 379 milhões, acima dos 200 a 260 milhões que a própria empresa tinha previsto. A margem operacional ajustada passou a ter dois dígitos um trimestre antes do previsto. A gestão reviu em alta as metas para 2026 e conta agora com receitas entre 13 mil milhões e 13,3 mil milhões de dólares, quando antes apontava para 12,4 mil milhões a 13,2 mil milhões.

Os investidores reagiram também ao plano de financiamento. A empresa vai apoiar-se em cerca de nove mil milhões de dólares em pagamentos antecipados e depósitos de clientes e em empréstimos garantidos por contratos já assinados.

Com as atuais taxas de rentabilidade, não pretendemos emitir mais dívida sem garantias ao nível da empresa-mãe até ao final de 2027. Nitin Agrawal CFO da CoreWeave

O que esperar a seguir

A dívida da empresa continua no centro das atenções. A CoreWeave devia quase 47 mil milhões de dólares no final de setembro e prevê gastar entre 1,05 mil milhões e 1,15 mil milhões em juros só no quarto trimestre. O prejuízo líquido passou de 110 milhões para 709 milhões de dólares no terceiro trimestre. Os analistas da Bernstein falam no “melhor trimestre que se podia pedir”, mas avisam que a empresa estará entre as primeiras e mais afetadas quando a falta de capacidade de computação no mercado abrandar.

Há também o risco político. Vários candidatos democratas eleitos nas intercalares da semana passada defendem regras mais apertadas e a suspensão da construção de novos centros de dados, incluindo no Texas. Michael Intrator, CEO da CoreWeave, disse à Reuters que não espera que isso altere de forma relevante os planos de expansão.

Na quinta-feira são conhecidas as contas da Nebius, concorrente direta, e a 17 de novembro chegam as da Nvidia. Pelo meio, o mercado continua a apostar numa subida dos juros pela Reserva Federal em dezembro.

A frase

“Com as atuais taxas de rentabilidade, não pretendemos emitir mais dívida sem garantias ao nível da empresa-mãe até ao final de 2027”, afirmou Nitin Agrawal, administrador financeiro da CoreWeave, na conferência com analistas, citado pela CNBC.