Charles chega com preço grossista da luz quase oito vezes maior que a Kristin

Nos últimos dias, o vento que veio com a tempestade Bruna tem ajudado a algum alívio nos preços da eletricidade que é vendida pelos produtores aos comercializadores, a eletricidade grossista. Contudo, o preço de mercado desta eletricidade previsto para quarta-feira, o dia em que a tempestade Charles assolará o país, deverá subir e ser quase oito vezes superior ao verificado no dia em que a tempestade Kristin devastou a zona centro do país, no início deste ano.

“O preço de quarta-feira, 11 de novembro, é 7,7 vezes o de 28 de janeiro, dia em que a Kristin atingiu o continente”, aponta fonte oficial do Operador do Mercado Ibérico de…