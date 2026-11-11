Charles chega com preço grossista da luz quase oito vezes maior que a Kristinpremium
Por um lado, a produção hídrica é cerca de metade da que havia na semana da Kristin e, por outro lado, o gás custa hoje 2,3 vezes o preço de janeiro.
Nos últimos dias, o vento que veio com a tempestade Bruna tem ajudado a algum alívio nos preços da eletricidade que é vendida pelos produtores aos comercializadores, a eletricidade grossista. Contudo, o preço de mercado desta eletricidade previsto para quarta-feira, o dia em que a tempestade Charles assolará o país, deverá subir e ser quase oito vezes superior ao verificado no dia em que a tempestade Kristin devastou a zona centro do país, no início deste ano.
“O preço de quarta-feira, 11 de novembro, é 7,7 vezes o de 28 de janeiro, dia em que a Kristin atingiu o continente”, aponta fonte oficial do Operador do Mercado Ibérico de…
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Charles chega com preço grossista da luz quase oito vezes maior que a Kristin
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