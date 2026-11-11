Charles ‘deprime’ economia, mas deixa Governo “feliz”

“É um momento duro e o país vai ser posto à prova”. Na terça-feira, o país acordou com o dramatismo na voz do ministro da Administração Interna. O primeiro-ministro insistiu para “não [se] subestimar o risco”. Volvidas 24 horas em que parte da economia nacional esteve parada, respondendo ao repto de “recolhimento” lançado pelo Executivo, Luís Montenegro reconheceu que a depressão Charles “não teve o impacto que antecipava”, mas elogiou o “sentido de responsabilidade” dos portugueses.

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As regiões da Madeira, de Lisboa, de Setúbal e do Algarve foram as mais afetadas pela depressão Charles, mas que acabou por causar ‘apenas’ algumas inundações, quedas de árvores e aluimentos de terras. No balanço feito ao final do dia, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse ter registado em todo o país, desde as 00:00 de hoje, 1.630 ocorrências associadas ao mau tempo, sobretudo inundações, contabilizando uma vítima assistida e quatro evacuadas.

Isto porque, ao dirigir-se da Madeira para o território continental, a depressão mudou de características e dividiu-se em dois núcleos de baixa pressão, um em direção a Lisboa e outro junto à costa algarvia, perdendo força. “O pior cenário não se verificou”, como atestou Patrícia Gomes, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Ao início da tarde desta quarta-feira, quando se tornava evidente a perda de intensidade da tempestade, o que foi ditando ao longo do dia a adaptação dos avisos emitidos pelo IPMA — a meio da tarde, já só o distrito de Faro se mantinha sob aviso vermelho –, Luís Neves recusou ter havido excesso de zelo. “Devíamos estar todos felizes pela proatividade. Dá-nos descanso”, sustentou o governante.

Acossado por vários casos nos últimos meses, o ministro da Administração Interna ouviu o chefe do Executivo elogiar a sua “excecional competência para a coordenação operacional e política”. Os partidos da oposição não questionaram os alertas preventivos do Governo e até o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, recorreu ao adágio popular que “mais vale prevenir do que remediar”.

Mas esta mudança na gestão da crise face à Kristin acabou por potenciar o cenário — a confirmar nos próximos dias com números oficiais — de a atividade económica travar a fundo, levando as fábricas em território nacional a avaliarem paragens totais ou parciais de produção, como aconteceu na fábrica da Autoeuropa.

Representantes da indústria indicaram ao ECO que fenómenos como o Charles, que chegou com o preço grossista da luz quase oito vezes maior que a Kristin, têm um “impacto muito significativo” na atividade empresarial, que se repetiram em setores como o turismo ou a agricultura, mesmo não se tendo confirmado a intensidade desta tempestade. No retalho, o Pingo Doce encerrou mesmo todas as lojas a nível nacional, ao contrário do que antecipado pela associação do setor (APED).

Ao final do dia de hoje, já com todos os dados na mão, o presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) veio criticar que “decidir por medo sai caro ao país”, aconselhando os responsáveis políticos a “[ganharem] juízo”. Gustavo Paulo Duarte sublinhou que “ninguém esquece o que a Kristin custou em janeiro” e que prevenir é obrigatório, mas deixou claro que tal “não pode significar parar o país, nem tratar cada cidadão como alguém incapaz de cuidar de si”.

“Não considero que seja uma crítica. Ninguém quer parar o país e que as atividades económicas deixem de produzir porque isso aproveita a todos, aos portugueses e ao Governo. A questão é de equilíbrio, de proporcionalidade, de conciliarmos tudo o que tem de ser conciliado. Convivo melhor com essa afirmação do que dizerem que o Governo não fez o suficiente para proteger os negócios”, ripostou Luís Montenegro.

A paragem de atividade, mesmo que por um dia, representa perdas imediatas de faturação que dificilmente são recuperadas. Rafael Alves Rocha Diretor-geral da CIP – Confederação Empresarial de Portugal

Pela voz do diretor-geral, Rafael Alves Rocha, também a CIP – Confederação Empresarial de Portugal, num balanço enviado às redações ao princípio da noite, veio reclamar do “elevado custo resultante desta paragem nas áreas não passíveis de teletrabalho, como a indústria, o comércio tradicional, a restauração e a logística”.

“As perturbações diretas e indiretas causadas pela tempestade são significativas. (…) A paragem de atividade, mesmo que por um dia, representa perdas imediatas de faturação que dificilmente são recuperadas”, lamentou o dirigente da principal confederação patronal do país.

Segundo as informações recolhidas pelos serviços da CIP, foram maiores os efeitos provocados pelas medidas de prevenção, emitidas e recomendadas pelas autoridades, ou tomadas diretamente pelas empresas, do que os danos provocados pela tempestade propriamente dita, que “não parecem ser substanciais”.

Na capital, onde esta quarta-feira eram esperados mais de 70 mil participantes na Web Summit, uma recomendação governamental resultante de contatos com a Proteção Civil e a PSP levou a organização a suspender todas as atividades do segundo dia do evento – será retomado na quinta-feira com “dia mais preenchido de sempre”.

O cancelamento implicou a perda de um dia de conferências, reuniões, contatos comerciais e exposição para startups, patrocinadores e expositores, além de potenciais custos logísticos e operacionais. Mas o diretor-geral da Innovarisk, Gonçalo Baptista, reconhece que “com a decisão do Governo, fica difícil uma seguradora sustentar que a Web Summit se podia realizar”.

A advertência governamental para o pior cenário obrigou as maiores seguradoras, como a Fidelidade, a Generali Tranquilidade, a Allianz, a Zurich, a Ageas ou a Mafre, a ativarem planos de emergência, mobilizarem peritos e reforçarem a assistência para se preparem para responder às tempestades. E levou igualmente a própria Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) a aconselhar, em caso de sinistro, a documentar tudo e a participá-lo em oito dias.

País parado? Serviu para “treinar”

Pouco passava das 9h da manhã de terça-feira quando o Ministério da Administração Interna informou que iria declarar situação de alerta em todo o território continental na sequência dos avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que previa períodos de chuva e aguaceiros intensos, acompanhados de vento forte — com rajadas que poderiam atingir os 120 quilómetros por hora.

Uma decisão que vigorou durante todo o dia de hoje e que implicou o encerramento das escolas e dos serviços públicos não essenciais, assim como a suspensão de todos os eventos ao ar livre, com o Governo a recomendar as deslocações apenas necessárias e a incentivar o teletrabalho. Embora o PSD tenha obrigado Aguiar-Branco a clarificar que o Parlamento estava a “trabalhar”.

O Executivo arrancou o dia com a reunião do Conselho de Ministros, em São Bento, com Luís Montenegro a reunir depois o Centro de Operações e Resposta do Governo (CORGOV), que tinha sido ativo na véspera. Coordenado pelo primeiro-ministro, este gabinete de crise ativado para acompanhar a passagem da depressão Charles juntou oito ministros com responsabilidades nas áreas consideradas essenciais para responder ao agravamento do estado do tempo.

Foi a partir do Palácio de Belém que o Presidente da República, António José Seguro, seguiu ao longo do dia a chegada da depressão Charles ao arquipélago da Madeira e a Portugal Continental. Fonte oficial do Palácio de Belém atestou que o chefe de Estado esteve em contacto permanente com o primeiro-ministro, com o líder do Governo Regional da Madeira e com diversos presidentes de Câmara, sobretudo da zona sul do País, “de quem recebeu informação”.

Os constrangimentos nos transportes públicos foram muitos, quer por estrada, quer na circulação de comboios. E com as previsões na véspera a apontarem a região de Lisboa como a porta de entrada da depressão Charles, os autarcas da área metropolitana prepararam-se para o pior. E ainda a recuperar da tempestade Kristin, que aconteceu a 28 de janeiro deste ano, e numa altura em que persistem locais sem internet, estradas intransitáveis e empresas a reerguer infraestruturas, também a região de Leiria se preparou para este potencial novo embate.

No Porto, com um registo escasso de ocorrências, o comandante da Proteção Civil Municipal, Ricardo Pereira, reconheceu ao início da tarde que as autoridades aproveitaram para reforçar a preparação dos meios municipais para eventuais episódios mais severos. “Aproveitámos esta situação para poder treinar, coordenar e aprender com este evento que felizmente foi um pouco mais calmo no município do Porto”, assinalou.