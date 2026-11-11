Ciberataques podem gerar litígios entre empresas e seguradoras

A crescente exposição das empresas aos riscos cibernéticos está a colocar novos desafios ao setor segurador. No painel “Cibersegurança Avançada, Guerra Digital e Lacunas de Proteção”, João Miguel Gabriel, Partner GPA Advogados, Jorge Libório, Partner EY e Cybersecurity Leader, e Ricardo Azevedo, Diretor Técnico da Innovarisk, alertaram para a necessidade de reforçar a proteção das organizações e para os conflitos que podem surgir entre clientes e seguradoras na sequência de ciberataques.

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João Miguel Gabriel, partner da GPA Advogados, defendeu que as administrações devem conhecer os riscos que assumem. “Uma administração tem que saber o que está a administrar, e os riscos que estão a assumir”, afirmou, sublinhando também a importância do cumprimento das obrigações regulatórias e da implementação de medidas de segurança.

Já Ricardo Azevedo, diretor técnico da Innovarisk, alertou que “há muitas PME que não reconhecem nelas o risco” de serem alvo de ciberataques. O responsável destacou o papel pedagógico das seguradoras na sensibilização das empresas para os ciberseguros, lembrando que “antigamente, bastava um antivírus. Agora, é preciso sistemas mais sofisticados”.

Jorge Libório, Partner EY e Cybersecurity Leader da EY, considera que a inteligência artificial veio “industrializar” o cibercrime, tornando os ataques mais baratos e fáceis de executar. O especialista destaca que os ataques de ransomware continuam no centro das preocupações e alerta que, com esta tecnologia, “a exploração de vulnerabilidades é muito mais fácil”.

Já Ricardo Azevedo considera que o mercado segurador tem conseguido adaptar-se à evolução das ameaças, mas alerta para os riscos sistémicos, que podem afetar simultaneamente um elevado número de clientes. A inteligência artificial e os riscos geopolíticos aumentam esta pressão, podendo originar cenários comparáveis a “um terramoto”, cuja dimensão ultrapasse a capacidade de resposta das seguradoras.

“O litígio não virá tanto do criminal. Poderá vir dos clientes porque os seus seguradores não estiveram com a avaliação certa”, alertou João Miguel Gabriel, apontando para os conflitos que podem surgir entre empresas e seguradoras após um ciberataque.

Veja aqui na íntegra o painel “Cibersegurança Avançada, Guerra Digital e Lacunas de Proteção”.