Concurso de distribuição de jornais em suspenso após contestação da PergaminhoFlash

O Governo adjudicou à Vasp, no final de outubro, os dois lotes do concurso de apoio à distribuição de jornais em áreas de baixa densidade populacionais por 2,3 milhões de euros.

O Tribunal Administrativo de Lisboa suspendeu a adjudicação do concurso de apoio à distribuição de jornais em áreas de baixa densidade populacionais, avança o Jornal de Notícias.

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Após conhecer-se o resultado final a 20 de outubro, que entregou a vitória à Vasp, a concorrente PergaminhoFlash deu entrada na semana passada de um processo contra a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, com a Vasp como contrainteressada, segundo a informação consultada pelo +M. Agora, de acordo com o JN, o tribunal admitiu a ação e, quer Governo e quer a Vasp, têm 20 dias para apresentarem a sua contestação ao processo.

Esta não é a primeira vez que a PergaminhoFlash contesta o concurso. Depois de sabido os resultados preliminares, a concorrente Pergaminhoflash pediu ao júri a verificação de locais concretos identificados na proposta da Vasp, bem como os critérios apresentados para a formação do preço. Mais tarde, alegou que a proposta da Vasp devia ser excluída devido à “existência de fortes indícios de atos, acordos, práticas ou informações suscetíveis de falsear as regras de concorrência”.

“Ambos [os concorrentes] colocaram muitas questões sobre a proposta do outro e pedi que houvesse o escrúpulo máximo, exigência máxima, avaliação máxima de todas as observações, para que não subsistam dúvidas nenhumas sobre a integridade da decisão”, explicou o ministro António Leitão Amaro, antes de serem conhecidos os resultados finais. “Quisemos lançar um processo que descobrisse o preço certo e não uma renda pedida”, acrescentou sobre o processo que antecedeu este relatório final. Este manteve a ordenação das propostas e a proposta de adjudicação dos dois lotes.

Com um preço base de 3,08 milhões de euros pelos três anos, o concurso foi ganho pela Vasp por 2,29 milhões de euros. Seriam então pagos 763 mil euros por ano, pelos dois lotes. O lote Norte e Centro foi adjudicado por cerca de 1,23 milhões de euros, 30% abaixo do preço base de 1,76 milhões. Já o Oeste e Vale do Tejo, Grande Lisboa, Península de Setúbal, Alentejo e Algarve foi adjudicado por 1,06 milhões de euros, 20% abaixo do preço base.

O concurso previa que só pudesse ser adjudicado um lote a cada concorrente, exceto se implicasse “um acréscimo de preço superior a 10 % face ao preço da proposta ordenada em 1.º lugar nesse lote“. A Pergaminhos Flash e a Vasp foram as únicas empresas a concorrer. A primeira garantiu, em agosto, ao +M que, caso não ganhasse nenhum dos lotes, continuaria a desenvolver o seu projeto de distribuição de jornais.