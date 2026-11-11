Da Kristin a Charles: Governo aprendeu a comunicar?

Especialistas em comunicação identificam uma mudança na gestão da crise, com maior antecipação e preparação. Divergem sobre o protagonismo de Montenegro e dizem que o verdadeiro teste está por fazer.

⚡ ECO Fast O Governo português adotou uma abordagem mais proativa na comunicação sobre a tempestade Charles, destacando medidas preventivas e a intervenção do primeiro-ministro, em contraste com a crise anterior.

Especialistas em comunicação reconhecem a evolução na clareza das mensagens e na preparação da população, mas apontam a necessidade de melhorar a informação local sobre riscos e serviços disponíveis.

A eficácia da comunicação de crise será avaliada pela capacidade das pessoas de compreenderem os riscos e tomarem decisões informadas, sendo essencial a coerência entre as mensagens e as ações do Governo.

A experiência da tempestade Kristin parece ter deixado marcas na forma como o Governo está a comunicar perante a chegada da depressão Charles. Desta vez, a mensagem chegou antes do agravamento das condições meteorológicas, acompanhada de medidas preventivas e de uma intervenção pública do primeiro-ministro. Uma mudança que os especialistas em comunicação ouvidos pelo +M/ECO reconhecem, embora com diferentes leituras sobre as opções do Executivo.

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Para Maria Domingas Carvalhosa, managing partner da Wisdom Consulting, a avaliação da comunicação governamental é, até agora, positiva. Destaca a clareza das mensagens do ministro da Administração Interna, Luís Neves, tanto na explicação do que poderia acontecer como nas recomendações dirigidas à população.

A responsável considera particularmente relevante a ligação feita à Kristin, recordando que várias mortes estiveram associadas a tentativas de proteger bens e património. Uma referência que, na sua perspectiva, deu uma razão concreta ao apelo à prudência.

Também o encerramento das escolas e o recurso ao teletrabalho na Administração Pública sempre que possível, são apontados como medidas importantes. “Pedir às pessoas que fiquem em casa só faz sentido quando se tomam decisões que lhes permitam fazê-lo”, sublinha.

A especialista identifica, contudo, margem para melhorar a comunicação ao nível local. Uma família precisa de saber em que horas corre maior risco na zona onde vive, que serviços estão disponíveis e onde pode pedir ajuda. “Essa informação tem de ser mais fácil de encontrar”, defende, considerando igualmente importante que seja possível acompanhar as alterações nas previsões em tempo real.

Poderemos no final achar que foi pesado para economia, mas as vidas têm que estar primeiro. É um caso de um dia, e as empresas também têm que ter capacidade de resistir numa situação pontual. Bruno Batista Chairman GCI Media Group

Bruno Batista, chairman do GCI MEdia Group, também identifica uma evolução na comunicação do Governo face à Kristin. Considera que, depois da tempestade do início do ano, que classifica como um “case study de erros atrás de erros”, o Executivo aprendeu e alterou a sua atuação.

O responsável destaca a preparação da população, as medidas preventivas e o apelo às empresas para privilegiarem o teletrabalho. Mesmo que as previsões iniciais acabem por não se concretizar na sua totalidade, isso não significa que a administração tenha errado, considera. “Poderemos no final achar que foi pesado para economia, mas as vidas têm de estar primeiro. É um caso de um dia, e as empresas também têm de ter capacidade de resistir numa situação pontual. Nestes casos prevenir é sempre melhor que remediar. Não há economia sem pessoas”, afirma.

Salvador da Cunha, co-CEO da Lift Evercom, identifica igualmente uma mudança na abordagem: “A grande mudança está na passagem de uma comunicação predominantemente reativa para uma comunicação preventiva“.

O especialista considera positivo que o Governo tenha procurado antecipar a chegada da tempestade, com decisões concretas, mensagens claras e uma mobilização visível do Estado. Mas deixa um alerta para a necessidade de proporcionalidade, tendo em conta a incerteza associada às previsões meteorológicas e os custos das medidas preventivas para a economia e o comércio. “Prefiro um Governo criticado por ter prevenido demasiado a um Governo que tenha de explicar por que razão preveniu de menos“, resume.

O protagonismo de Montenegro divide opiniões

Se a antecipação da comunicação reúne a concordância dos três especialistas, o mesmo não acontece em relação à intervenção pessoal de Luís Montenegro.

Maria Domingas Carvalhosa considera que a presença do primeiro-ministro dá peso ao aviso e mostra quem assume a responsabilidade pela resposta do Governo. Destaca também a frase “Não vamos deixar ninguém sozinho”, que, na sua leitura, transmite confiança e conforto a quem está preocupado consigo ou com familiares mais vulneráveis. “O ministro explicou às pessoas como se podiam proteger. O primeiro-ministro disse-lhes o que podiam esperar do Governo”, sintetiza.

Prefiro um Governo criticado por ter prevenido demasiado a um Governo que tenha de explicar por que razão preveniu de menos. Salvador da Cunha Co-CEO da Lift Evercom

Salvador da Cunha também considera fundamental a intervenção do chefe do Executivo numa crise desta dimensão. “As pessoas precisam de saber duas coisas: quem sabe e quem manda“, afirma. Ao IPMA e à Proteção Civil cabe explicar o fenómeno e os riscos, enquanto o primeiro-ministro deve transmitir liderança, coordenação e capacidade de decisão. Mas ressalva que a presença do chefe do Governo deve acontecer nos momentos certos e com mensagens relevantes. “Liderar uma crise também é saber quando deixar falar os especialistas”, observa.

Uma leitura diferente tem Bruno Batista. O chairman do GCI Media Group considera que o papel de comunicar deveria caber ao ministro da Administração Interna, reservando a intervenção do primeiro-ministro para cenários de maior gravidade ou para o período posterior à tempestade, nomeadamente no acompanhamento dos trabalhos de recuperação.

Na sua perspectiva, a intervenção de Montenegro terá também sido influenciada pela situação política de Luís Neves e pela preocupação acrescida do Governo depois do que aconteceu em janeiro. “Depois de tudo ter corrido mal em janeiro, houve aqui uma preocupação redobrada e o primeiro-ministro foi usado para dar importância a esta comunicação”, considera.

O verdadeiro teste ainda está por fazer

Apesar de reconhecerem sinais de aprendizagem, os três especialistas lembram que a eficácia da comunicação de crise não se mede apenas pelo número de declarações ou de mensagens enviadas.

Para Maria Domingas Carvalhosa há três perguntas essenciais: a informação chegou a quem precisava dela? Chegou a tempo de permitir uma decisão? Foi compreendida? A especialista defende que o volume de SMS enviados ou de intervenções públicas não é suficiente para avaliar o resultado. O importante é perceber se as pessoas conseguiram, por exemplo, evitar deslocações ou identificar onde pedir ajuda.

O ministro explicou às pessoas como se podiam proteger. O primeiro-ministro disse-lhes o que podiam esperar do Governo. Maria Domingas Carvalhosa Managing parter da Wisdom Consulting

Salvador da Cunha aponta seis critérios fundamentais: verdade, rapidez, clareza, coerência, utilidade e credibilidade. Mas considera que o verdadeiro teste está no comportamento das pessoas: se perceberam o risco, sabem o que fazer e confiam nas autoridades.

O responsável alerta ainda para os perigos do excesso de informação, da especulação e da contradição entre entidades. “Confundir comunicar muito com comunicar bem” é um dos erros a evitar numa situação de crise, defende.

Já Bruno Batista considera que a comunicação deve ser realista e direta, sem alarmismo, mas também sem desvalorizar o risco. Dá como exemplo a mensagem da Proteção Civil de que não existem meios para socorrer toda a gente em simultâneo e de que a prioridade será salvar vidas, em detrimento do património. “Isto é ser realista”, afirma. “A fronteira entre o alarmismo e o desleixo é muito ténue, e aqui prefiro sempre pecar por algum excesso”, diz, alertando para os alertas, que também não podem ser banalizados.

Para Salvador da Cunha, a aprendizagem do Governo só estará verdadeiramente demonstrada no final. Uma crise tem três momentos — antes, durante e depois — e, se a comunicação preventiva parece ter evoluído, falta perceber como será gerida a fase seguinte.

“A coerência entre aquilo que se diz e aquilo que se faz” é, aliás, um dos critérios que considera decisivos. Numa crise, conclui, “as decisões comunicam. Normalmente mais do que as palavras, sobretudo num ecossistema mediático de hiper-atividade de comentadores de ocasião”, remata.