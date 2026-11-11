Depois da ameaça de bomba a aviões, agora é às escolas em Itália, Reino Unido e Irlanda

Cerca de 6.000 escolas italianas receberam esta quarta-feira uma ameaça de bomba por correio eletrónico que gerou alarme em toda a Itália, indicaram fontes do Ministério da Educação.

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Nem todas as escolas foram evacuadas, mas várias centenas delas foram-no, enquanto a polícia realizava buscas por explosivos até concluir que a ameaça era falsa. Segundo a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, não foi até agora identificado qualquer “perigo concreto”.

Ameaças semelhantes, também consideradas não-credíveis, foram reportadas em escolas do Reino Unido e da Irlanda e levaram, segundo a comunicação social, à evacuação de vários estabelecimentos de ensino na Escócia.

Meloni indicou ter convocado para esta quarta-feira uma reunião governamental com os responsáveis da segurança e dos serviços secretos para abordar estas ameaças.

De acordo com a comunicação social italiana, a ameaça de bomba constava de um ‘e-mail’ assinado por “Mikhail Andropov, chefe do Vilayat (distrito) de Misoginistan”.

“Viemos para vos aniquilar. Vamos cometer um genocídio contra o povo italiano”, afirmava o signatário da mensagem de correio eletrónico. “Acabei de deixar no seu prédio, dentro de um saco de plástico, um explosivo potente com detonação remota”, acrescentava a mensagem dirigindo-se a Meloni, afirmando o remetente ter também colocado uma bomba na viatura da primeira-ministra.

Estas novas ameaças contra instituições de ensino surgem após uma onda de falsos alertas de bombas ocorrida nas últimas semanas, incluindo em voos com destino ou origem em Itália, bem como após uma série de ciberataques a sistemas de refrigeração de supermercados em Itália e noutros países europeus.

No mês passado, centenas de escolas na Irlanda do Norte, Escócia, Hungria e Sérvia já tinham sido alvo de falsas ameaças de bomba.

“O Governo está a acompanhar com a máxima atenção os vários alertas sobre ameaças nas instituições de ensino”, declarou a primeira-ministra italiana na rede social Facebook.

“Neste momento, as verificações efetuadas não encontraram qualquer elemento que leve à conclusão de que existe um perigo concreto. Estas ameaças parecem, na verdade, fazer parte de uma estratégia para semear o pânico e a preocupação, em relação à qual todas as investigações necessárias estão em curso”, acrescentou Giorgia Meloni.

Segundo o presidente da Associação de Diretores Escolares, Antonello Giannelli, estas ameaças são “manifestamente falsas”. Mas “este episódio mostra até que ponto a irresponsabilidade, quando acompanhada pelo extraordinário poder comunicativo das ferramentas de que hoje dispomos, pode causar danos e perturbações em grande escala”, acrescentou, num comunicado.

“A segurança das escolas é uma prioridade absoluta. Esperamos que a origem destas ameaças seja rapidamente esclarecida e que os responsáveis sejam identificados”, concluiu.

O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, declarou no sábado ter também sido alvo de “cibercriminosos”, que divulgaram os seus dados pessoais ‘online’ na ‘dark web’, e que hoje recebeu mais “atos de intimidação”, que atribui a ‘hackers’ russos, devido ao apoio de Itália à Ucrânia, após a invasão russa do país vizinho, em fevereiro de 2022.

Fontes do gabinete de Meloni confirmaram também esta quarta-feira que a chefe do executivo italiano se reunirá na quinta-feira de manhã com os líderes da oposição para discutir os recentes ataques de piratas informáticos a supermercados italianos e outros sistemas, além das ameaças de bomba feitas às escolas do país.

Segundo as mesmas fontes oficiais, a reunião de quinta-feira “será uma oportunidade para partilhar a informação disponível e avaliar a situação complexa decorrente dos vários alertas recebidos nos últimos dias, incluindo os relacionados com atividades de pirataria informática, bem como relatos sobre a alegada presença de engenhos explosivos nas escolas”.

“O objetivo do Governo”, acrescentaram as fontes, “é garantir a plena partilha de informação e promover o diálogo institucional sobre uma questão que diz respeito à segurança nacional e à tranquilidade de todos os cidadãos”.

Estes ataques estão a gerar na Europa uma preocupação crescente quanto à possibilidade de uma escalada da guerra híbrida.