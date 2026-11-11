Depressão Charles. Indústria receia paragens totais ou parciais de produção

Depressão Charles

Depressão Charles. Indústria receia paragens totais ou parciais de produçãopremium

Fenómenos extremos vão afetar setores desde a agricultura, aos transportes e ao turismo. Empresas dizem que é cedo para perceber dimensão os prejuízos, mas avisam que é preciso prevenir riscos.

Os fenómenos meteorológicos extremos, como a depressão Charles, podem ter um "impacto muito significativo" na atividade empresarial e provocar paragens de produção, admite a indústria. Agricultura, turismo e transportes também antecipam consequências causadas pelo mau tempo. Dimensão do impacto vai depender da intensidade da tempestade.

Pouco mais de nove meses depois da tempestade Kristin ter deixado um rastro de destruição, o país prepara-se para outro fenómeno extremo, cujo impacto pode ser semelhante à tempestade de 28 de…

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