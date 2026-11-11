Depressão Charles. PSD obriga Aguiar-Branco a clarificar que Parlamento está a “trabalhar”

Apesar das recomendações de teletrabalho dadas pelo Governo e pelo presidente da Assembleia da República devido à depressão Charles, o PSD manifestou a necessidade de clarificar que os serviços mínimos do Parlamento estariam a funcionar, porque o “Parlamento deve estar aberto”. Perante este pedido, José Pedro Aguiar-Branco enviou um segundo email, na sequência do despacho inicial, indicando que haveria motorista e cafetaria e que a porta lateral do Parlamento iria estar aberta. O Livre protestou, mas não obteve resposta.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

“O grupo parlamentar do PSD informou que de facto estaria a trabalhar como faz todos os dias, tendo dado aos seus colaboradores a informação de que poderiam ficar em teletrabalho”, afirmou ao ECO o líder da bancada social-democrata, Hugo Soares.

Para o social-democrata, a Assembleia da República “não pode fechar num dia como este”. “Como órgão de soberania e representativo do povo português, tem de estar a trabalhar e a tomar decisões. O Parlamento deve estar aberto”, defendeu.

No email a que o ECO teve acesso, enviado aos grupos parlamentares na sequência do despacho inicial, o gabinete de Aguiar-Branco refere que, “face à necessidade manifestada por um grupo parlamentar”, o presidente da Assembleia da República solicitou que fossem garantidos “serviços de apoio mínimos”, nomeadamente o acesso pela porta lateral, transporte e cafetaria.

A clarificação indica que a entrada lateral, pela Porta de São Bento, estaria aberta entre as 07h00 e as 21h00. Ficaria disponível um motorista dos serviços da Assembleia da República, podendo ser convocados outros, caso fosse necessário. Quanto à cafetaria junto ao refeitório, o email prevê o seu funcionamento entre as 09h00 e as 15h00, com a presença de duas funcionárias da empresa ICA.

A líder parlamentar do Livre, Isabel Mendes Lopes, disse ao ECO que a bancada contestou esta decisão e pediu a sua reavaliação, tendo em conta os riscos associados ao mau tempo. “Manifestámos a nossa oposição, dissemos que essa posição devia ser reavaliada, mas não obtivemos resposta”, afirmou. Para a deputada, “tendo em conta o nível de risco e as condições adversas”, deveriam ser evitadas deslocações desnecessárias.

Isabel Mendes Lopes acrescentou que “a equipa do Livre está em casa, a trabalhar no Orçamento do Estado para 2027”, seguindo a recomendação do Governo. “É importante ganhar uma cultura de prevenção e não desvalorizar o que é dito por parte das autoridades”, defendeu. “É importante o Parlamento dar o exemplo e proteger os seus trabalhadores, que nem sequer têm cargos políticos”, vincou.

No despacho inicial, Aguiar-Branco determinou que, esta quarta-feira, os trabalhadores dos serviços da Assembleia da República exercessem, por regra, funções em teletrabalho. Ficavam excecionados aqueles cuja presença fosse indispensável para assegurar os serviços essenciais e o apoio aos trabalhos parlamentares.

“Determino que, no dia 11 de novembro de 2026 [quarta-feira], os trabalhadores dos serviços da Assembleia da República exerçam, por regra, as suas funções em regime de teletrabalho, com exceção daqueles cuja presença física seja indispensável para assegurar o funcionamento dos serviços essenciais e o apoio à realização dos trabalhos parlamentares”, escreveu José Pedro Aguiar-Branco aos deputados.

O presidente do Parlamento justificou a decisão com a necessidade de proteger os trabalhadores e reduzir as deslocações, mas também de assegurar a continuidade da atividade parlamentar, em particular dos trabalhos relativos à apreciação do Orçamento do Estado para 2027.

Portugal continental ficou esta quarta-feira em situação de alerta devido à depressão Charles. O Governo determinou o encerramento das escolas e dos serviços públicos não essenciais, perante a previsão de chuva intensa e vento forte, e recomendou o teletrabalho.