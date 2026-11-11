Defesa

Espanha aprova investimento de 11,86 mil milhões para as Forças Armadas 

  • Lusa
  • 10:43

Mísseis antiaéreos e sistemas antidrones, modernização de helicópteros, mísseis para submarinos e modernização de navios são algumas das iniciativas para as quais será canalizado este investimento.

O Governo espanhol autorizou um investimento de 11,86 mil milhões de euros para as Forças Armadas, destinado à aquisição de mísseis antiaéreos e sistemas antidrones, além da modernização e desenvolvimento de submarinos e helicópteros NH90.

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Em reunião realizada na terça-feira, o Conselho de Ministros aprovou mais de dez contratos, incluindo um de 3,4 mil milhões para sistemas de defesa aérea de alta mobilidade e alto desempenho. Para desenvolvimento dos submarinos S-80 destinam-se 2,37 mil milhões de euros. Mais 1,45 mil milhões serão aplicados na aquisição de sistemas contra veículos aéreos não tripulados (C-UAS) para fazer face às ameaças decorrentes da utilização hostil de drones.

Um contrato para a modernização e o desenvolvimento dos helicópteros NH90, visando garantir a sua operacionalidade, está avaliado em 996 milhões de euros e será adjudicado à Airbus Helicopters España.

Para compra de mísseis para dotar os submarinos da classe S-80 de capacidades específicas, em conformidade com as necessidades operacionais da Marinha e as orientações da NATO, estão contemplados 792 milhões de euros, ao longo de nove anos.

Outros projetos incluem a modernização dos dois navios de assalto anfíbio da classe Galicia (594,8 milhões de euros) e a construção de um navio de recolha de informações e guerra eletrónica (591 milhões de euros) e a modernização dos navios caça-minas da classe Segura (527 milhões de euros).

Mais 480 milhões de euros destinados ao programa europeu TAURUS NEO — que abrange o desenvolvimento, a modernização e a aquisição de uma nova geração de mísseis de cruzeiro ar-terra de longo alcance — enquanto o projeto e construção de um navio hidrográfico oceânico receberá 345 milhões de euros e a modernização de navios de superfície da Marinha 209,8 milhões de euros.

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