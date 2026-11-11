Forças Armadas alemãs restringem uso de drones de fabrico chinês

As Forças Armadas alemãs vão deixar de utilizar drones de fabrico chinês para fins de treino, substituindo-os por modelos alemães ou de outros países europeus, anunciou hoje o Governo Federal.

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O Ministério da Defesa da Alemanha declarou que os comandantes das Forças Armadas alemãs (Bundeswehr) só podem usar os equipamentos após avaliação e em situações em que não exista risco para a segurança das informações.

O ministério afirmou que a Alemanha vai reforçar a autossuficiência e a soberania tecnológica das Forças Armadas e que não vão ser utilizados modelos de aparelhos aéreos não tripulados chineses no futuro, sendo que vão ser substituídos por drones fabricados na Europa.

O portal da revista alemã Der Spiegel noticiou na terça-feira a proibição dos drones chineses, motivada pelo receio de que pudessem transmitir dados sobre exercícios militares, locais de treino ou sistemas de armamento aos serviços de informação da República Popular da China.

A Alemanha iniciou recentemente um amplo processo de rearmamento para reforçar o setor da defesa.

Berlim considera a Rússia a principal ameaça, mas a República Popular da China é também encarada como adversário e frequentemente suspeita de realizar operações de espionagem na Alemanha.

“Do ponto de vista da segurança militar, todos os sensores presentes nos drones — independentemente do fabricante — que possam permitir a monitorização ou a recolha de informações são considerados uma potencial ameaça”, explicou o ministério, mencionando câmaras, radares, microfones, sistemas de transmissão de dados e até sensores ultrassónicos presentes nos aparelhos aéreos não tripulados.