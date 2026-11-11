G7 defende apoio financeiro a Kiev para 2027 e anos seguintes

Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 defenderam hoje a necessidade de garantir o financiamento da Ucrânia a longo prazo, perante as dificuldades em assegurar os recursos necessários a partir de 2027.

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“Reconhecemos a necessidade de responder de forma concertada às necessidades financeiras urgentes da Ucrânia em 2027 e nos anos seguintes, a fim de apoiar” a Ucrânia, afirmaram os responsáveis num comunicado conjunto divulgado hoje.

A declaração foi publicada após a reunião dos chefes da diplomacia da Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, realizada na segunda e terça-feira, em Paris.

Os ministros reiteraram igualmente que os países europeus devem participar nas negociações sobre o futuro da segurança no continente. “Reiteramos que os europeus devem participar nas negociações sobre o futuro da segurança na Europa”, sublinharam os ministros.

A posição surge numa altura em que representantes da Rússia e da Ucrânia se reuniram em Abu Dhabi, sob mediação dos Estados Unidos, para procurar uma solução diplomática para o conflito iniciado com a invasão russa de fevereiro de 2022.

O comunicado do G7 surge também num contexto de incerteza entre os aliados europeus de Kiev quanto à continuidade do apoio norte-americano, enquanto o financiamento da Ucrânia continua a suscitar divergências no interior da União Europeia (UE).

Os 27 Estados-membros da UE aprovaram um empréstimo de 90 mil milhões de euros destinado a cobrir necessidades financeiras da Ucrânia durante o período de 2026 e 2027. No entanto, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, avisou no mês passado que esse montante seria insuficiente, estimando em cerca de 70 mil milhões de euros o défice de financiamento previsto para 2027.

Os dirigentes europeus reconheceram igualmente que, embora o apoio financeiro e militar à Ucrânia esteja assegurado para 2026, as necessidades do ano seguinte continuam apenas parcialmente cobertas. A questão tem provocado divergências entre os Estados-membros, nomeadamente quanto à repartição dos encargos financeiros.

Na terça-feira, os primeiros-ministros da Eslováquia, Robert Fico, e da República Checa, Andrej Babis, criticaram a intenção do chanceler alemão, Friedrich Merz, de condicionar as negociações sobre o próximo orçamento comunitário ao compromisso de todos os Estados-membros de participarem no financiamento da Ucrânia.

Numa carta dirigida ao presidente do Conselho Europeu, António Costa, Merz defendeu que todos os países da UE, sem exceção, devem comprometer-se a contribuir para colmatar o défice orçamental ucraniano previsto para 2027.

O chanceler alemão pretende que esse compromisso seja assumido antes do início das negociações sobre o próximo orçamento plurianual da União Europeia.