Gestores da ‘almofada das pensões’ têm de revelar o que compram e vendem em bolsa

⚡ ECO Fast O Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social implementou um novo Código de Ética que exige transparência nas operações financeiras dos seus gestores.

As novas regras, que incluem a comunicação obrigatória de ofertas e operações financeiras, visam prevenir conflitos de interesse e garantir a imparcialidade na gestão do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social.

As sanções para quem não cumprir as normas vão desde repreensões até demissões, refletindo a seriedade com que a corrupção e a fraude serão tratadas.

Quem gere o dinheiro que a Segurança Social para garantir o pagamento de pensões no futuro vai ter de passar a mostrar à administração os negócios que faz em bolsa com o próprio dinheiro.

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O novo Código de Ética e Conduta Profissional do Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social (IGFCSS), publicado esta quarta-feira em Diário da República, dá 15 dias aos trabalhadores e dirigentes para comunicarem por escrito as operações pessoais que coincidam com as do instituto e passem pelos mesmos intermediários financeiros.

Fixa ainda em 150 euros o valor a partir do qual uma oferta põe em causa a imparcialidade de quem a recebe, com as regras a entrarem em vigor no primeiro dia útil após a publicação e aplicam-se a quem gere o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS), a “almofada das pensões” que fechou setembro com um património de 48 mil milhões de euros.

Só mediante autorização prévia do Conselho Diretivo […] poderão os destinatários realizar operações com títulos que integram a reserva estratégica do FEFSS ou a carteira de Dívida Pública Portuguesa Diário da República que prova o Código de Ética e Conduta Profissional do Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social

A revisão foi aprovada a 8 de outubro pelo conselho diretivo do IGFCSS, liderado por José Vidrago, em cumprimento do Regime Geral da Prevenção da Corrupção, e abrange também estagiários e prestadores de serviços que trabalhem nas instalações do instituto.

É na gestão da carteira que o código vai mais longe. “Só mediante autorização prévia do Conselho Diretivo […] poderão os destinatários realizar operações com títulos que integram a reserva estratégica do FEFSS ou a carteira de Dívida Pública Portuguesa”, lê-se no diploma, que proíbe ainda o uso de informação privilegiada fora das funções e considera ilícita qualquer compra de valores mobiliários “em condições anormalmente vantajosas por consequência do acesso a tal informação”.

Nas ofertas, a obrigação de reporte vai além do limite dos 150 euros. “Toda e qualquer oferta, independentemente do seu valor, deve ser comunicada” num prazo inferior a dez dias úteis, ficando registada com a identificação de quem ofereceu. As que ultrapassem esse valor e não possam ser recusadas sem quebra de respeito entre instituições ficam com o IGFCSS para depois, quando adequado, “serem entregues a instituições que prossigam fins de caráter social”.

Ao nível da cibersegurança, o texto aponta para que os funcionários devam “utilizar senhas fortes e únicas, atualizá-las regularmente e nunca partilhá-las com terceiros”. Têm ainda o dever de denunciar violações do código, incluindo casos de fraude e corrupção, através do canal de denúncias do instituto.

Fora do instituto, dar entrevistas ou escrever artigos de opinião sobre matérias do IGFCSS depende de autorização do conselho diretivo, tal como qualquer atividade profissional exterior, já que as funções são exercidas em regime de exclusividade.

O novo código de ética refere ainda que o sigilo mantém-se depois da saída e os funcionários têm o dever de denunciar violações do código, incluindo casos de fraude e corrupção.

Quem não cumprir arrisca sanções que vão da repreensão escrita ao despedimento disciplinar ou à demissão, além de responsabilidade criminal por crimes como corrupção, peculato, tráfico de influência ou branqueamento, “punidos com pena de prisão e/ou multa”. O código terá de ser revisto a cada três anos.