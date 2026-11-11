GMV quer levar sistema de deteção de cheias por satélite a municípios de todo o país

Odivelas e Loures são os municípios-piloto do Floodgate, um sistema que usa imagens de satélite que a GMV em Portugal está a desenvolver para ajudar as autarquias a mapear inundações, simular cenários de cheias e avaliar os potenciais impactos sobre populações e infraestruturas.

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Os dois municípios são, para já, os stakeholders confirmados e deverão beneficiar primeiro dos serviços desenvolvidos. “Estamos neste momento com Odivelas e Loures como municípios piloto. Durante esta fase de desenvolvimento inicial são aqueles que beneficiarão em primeira mão dos desenvolvimentos mas, assim que os serviços se revelarem suficientemente maduros, o objetivo é escalar e abranger o máximo possível no território nacional“, vinca Filipe Brandão, senior project manager da GMV em Portugal, ao ECO/eRadar.

“O Floodgate encontra-se ainda em desenvolvimento. É um projeto da Agência Espacial Europeia (ESA) que começou em março deste ano e se estende por 24 meses“, com conclusão prevista em março de 2028, explica o responsável.

O projeto divide-se em duas componentes: mapeamento e modelação. A primeira contempla um serviço para identificar e analisar cheias passadas, permitindo perceber “que áreas estiveram inundadas” e “até que cota chegou a água”. Está também a ser desenvolvido um serviço de mapeamento em tempo quase real, que disponibiliza novos resultados durante um episódio de inundação, sempre que existam imagens de satélite disponíveis.

Estamos neste momento com Odivelas e Loures como municípios piloto. Durante esta fase de desenvolvimento inicial são aqueles que beneficiarão em primeira mão dos desenvolvimentos mas, assim que os serviços se revelarem suficientemente maduros, o objetivo é escalar e abranger o máximo possível no território nacional. Filipe Brandão Senior project manager da GMV em Portugal

Na componente de modelação, a GMV está a desenvolver ferramentas para simular áreas inundadas perante diferentes cenários de precipitação. “Simulamos as áreas inundadas se chover uma quantidade X durante um período Y num local Z”, explica Filipe Brandão. Uma segunda modalidade cruza os resultados com informação sobre população e infraestruturas, procurando “avaliar potenciais danos”.

“A equipa vai ter reunião com a ESA na próxima semana, com o objetivo de iniciar a fase 2 do projeto“, revelou ainda fonte da GMV, ao ECO/eRadar, vincando que “continuam a desenvolver testes”.

Sistema também servirá para planeamento territorial

O Floodgate não pretende limitar-se à resposta a situações de emergência. “A solução não se destina apenas à emergência: cobre todo o ciclo da gestão de cheias, desde o planeamento e a prevenção até à resposta e à recuperação. Ajuda os municípios na gestão das suas obrigações legais“, refere Filipe Brandão ao ECO/eRadar.

A informação poderá ajudar os municípios com a identificação de zonas de perigo e risco de inundação, a elaboração dos planos de gestão dos riscos de inundação e a definição das áreas onde a construção deve ser condicionada.

A ideia é os utilizadores terem apenas que escolher os parâmetros essências (onde analisar, quando analisar) e o resto é assegurado de forma automática. Importante referir que os serviços estão a ser desenvolvidos com a tecnologia ESRI em mente, pela sua implementação bastante significativa nos municípios em Portugal, facilitando ainda mais a utilização dos serviços. Filipe Brandão Project manager da GMV em Portugal

Os próximos 18 meses serão dedicados sobretudo à integração das ferramentas técnicas, do processamento de dados à interface de utilização. A ambição é que os serviços possam ser utilizados mesmo por quem não tem conhecimentos especializados nestas matérias.

“A ideia é os utilizadores terem apenas que escolher os parâmetros essências (onde analisar, quando analisar) e o resto é assegurado de forma automática. Importante referir que os serviços estão a ser desenvolvidos com a tecnologia ESRI em mente, pela sua implementação bastante significativa nos municípios em Portugal, facilitando ainda mais a utilização dos serviços”, esclarece o senior project manager da GMV em Portugal.

Vender serviços a municípios e seguradoras

O projeto é financiado pela ESA através do programa “Incubed”, destinado a apoiar o desenvolvimento de serviços comerciais baseados em dados de observação da Terra. Depois da fase de desenvolvimento, a GMV pretende integrar as funcionalidades do Floodgate no seu portefólio e comercializá-las junto de diferentes utilizadores.

“O objetivo final deste programa é apoiar a indústria no desenvolvimentos de serviços comerciais com base em dados de observação da Terra. Como tal, o objetivo final será para a GMV adicionar capacidades ao seu portfólio e vender os serviços diretamente a quaisquer utilizadores neles interessados (municípios e Proteção Civil são segmentos óbvios mas outros podem também ter interesse)”, vinca Filipe Brandão ao ECO/eRadar.

O objetivo final deste programa é apoiar a indústria no desenvolvimentos de serviços comerciais com base em dados de observação da Terra. Como tal, o objetivo final será para a GMV adicionar capacidades ao seu portfólio e vender os serviços diretamente a quaisquer utilizadores neles interessados. Filipe Brandão Project manager da GMV em Portugal

Questionado sobre a possibilidade de os 261,5 milhões de euros de apoio europeu destinados à recuperação dos danos das tempestades em Portugal financiarem também o Floodgate, o responsável esclarece que não existe uma ligação financeira entre os dois instrumentos. “O Floodgate tem o seu financiamento assegurado pela ESA e é sustentável durante os 24 meses do projeto”, afirma.

Ainda assim, considera que os apoios europeus poderão aumentar a capacidade financeira das autarquias para contratar serviços desta natureza ou financiar desenvolvimentos adicionais.