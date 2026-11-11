Governo vai reunir gabinete de crise a seguir ao Conselho de Ministros

O Governo vai reunir esta quarta-feira o Centro de Operações e Resposta do Governo (CORGOV), o gabinete de crise ativado para acompanhar a passagem da depressão Charles, logo após a reunião do Conselho de Ministros, em São Bento.

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Coordenado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, o CORGOV junta oito ministros com responsabilidades nas áreas consideradas essenciais para responder ao agravamento do estado do tempo. A sua composição varia consoante a natureza da crise e pode envolver contactos com outras pastas.

Neste caso, integram o gabinete os ministros da Presidência, Administração Interna, Infraestruturas, Ambiente e Energia, Agricultura e Mar, Saúde, Defesa Nacional e Economia e Coesão Territorial. Participam também alguns secretários de Estado.

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, será o porta-voz do gabinete para eventuais pontos de situação ao longo do dia. O primeiro-ministro falará “quando se justificar”, afirma fonte oficial do Governo em declarações à Lusa.

O CORGOV foi ativado na terça-feira, por volta das 17h00. A decisão foi comunicada ao Presidente da República, ao presidente da Assembleia da República e aos líderes dos dois maiores partidos da oposição, Chega e PS.

O gabinete permite reunir os responsáveis governativos de várias áreas para acompanhar a evolução da situação e articular a resposta. Embora a Educação não figure entre as pastas que integram esta composição, o Governo admite contactos com outros Ministérios sempre que necessário, nomeadamente para gerir a situação das escolas.

Governo alerta para tarde e noite difíceis

Apesar das previsões de desagravamento da intensidade do vento divulgadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o Executivo alerta que “a parte mais difícil” ainda está por acontecer. O Governo mantém entre as 12h00 e as 18h00 a janela prevista para o pico da depressão Charles em Portugal continental.

“Continua a haver incerteza, a tempestade ainda não chegou e a palavra-chave continua a ser prevenção, prevenção, prevenção”, afirmou fonte oficial do Governo, em declarações à Lusa, avisando que a tarde e a noite ainda deverão ser difíceis.

Mesmo que não se confirmem as previsões iniciais de rajadas entre 180 e 200 quilómetros por hora, o Executivo considera que não devem ser desvalorizados os efeitos do vento forte e da acumulação de chuva. A recomendação à população mantém-se: ficar em casa.

Uma das preocupações prende-se com a preia-mar, prevista para cerca das 15h30. O vento de sudoeste poderá empurrar a água do mar para terra e provocar cheias e inundações repentinas.

Segundo fonte oficial do Governo, os meios estão pré-posicionados e os agentes de proteção civil preparados para intervir, nomeadamente para desimpedir estradas e responder a inundações.

Na articulação com as autarquias, o ministro da Economia e Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, escreveu na terça-feira aos presidentes de câmara e à Associação Nacional de Municípios Portugueses para “alinhar práticas”. O funcionamento das redes de energia e de comunicações é uma das preocupações assinaladas.

Portugal continental encontra-se em situação de alerta durante esta quarta-feira, entre as 00h00 e as 23h59, devido ao agravamento previsto do estado do tempo. Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro estão entre as regiões que se antecipa serem mais atingidas.

O Governo decidiu encerrar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos. As autoridades admitiram ainda a possibilidade de encerramento de pontes e de restrições ao tráfego aéreo.