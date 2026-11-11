Grande Lisboa prepara receção a Charles

Grande Lisboa prepara receção a Charlespremium
Aos cidadãos pede-se para não se exporem ao risco, mas é necessário pôr a polícia a impedir passeios junto ao mar. Com Kristin ainda na memória após a devastação em janeiro, autarquias preparam-se.
“O país vai ser posto à prova”, resumiu o ministro da Administração Interna na comunicação ao país nesta terça-feira. Com memória viva do sofrimento vivido pelas gentes da região de Leiria a 28 de janeiro, os autarcas da Grande Lisboa estão atentos à previsão de ser esta ser a porta de entrada de Charles.
Com ou sem uma tempestade à imagem de Kristin (devastador fenómeno de 28 de janeiro), são previsíveis cheias em meio urbano, explica o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Com as…
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