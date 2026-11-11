Grande Lisboa prepara receção a Charles

“O país vai ser posto à prova”, resumiu o ministro da Administração Interna na comunicação ao país nesta terça-feira. Com memória viva do sofrimento vivido pelas gentes da região de Leiria a 28 de janeiro, os autarcas da Grande Lisboa estão atentos à previsão de ser esta ser a porta de entrada de Charles.

Com ou sem uma tempestade à imagem de Kristin (devastador fenómeno de 28 de janeiro), são previsíveis cheias em meio urbano, explica o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Com as…