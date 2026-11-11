Greve geral em Espanha arranca com adesão entre 41% e 75%, apontam sindicatos

A greve geral de hoje em Espanha, convocada para reivindicar “habitação e salários dignos”, arrancou à meia-noite e teve nas primeiras horas adesões entre 41% e 75%, conforme as regiões, segundo os sindicatos.

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As primeiras horas da greve geral – a primeira em 14 anos em Espanha – e o início da manhã ficaram também marcados pelo corte de estradas de acesso a grandes cidades, como Madrid e Barcelona, devido a concentrações de pessoas em protesto.

Na região da Catalunha, as autoridades de trânsito registavam ao início da manhã cerca de 60 estradas cortadas por concentrações, incluindo vários acessos a Barcelona. Em Madrid, as concentrações chegaram a cortar, por algum tempo, duas autoestradas de acesso à capital.

Quanto aos transportes públicos, foram fixados serviços mínimos para comboios e metro, que estão a ser genericamente cumpridos, segundo as autoridades. No caso do metro de Madrid, a empresa disse que a rede estava a funcionar acima dos serviços mínimos e quase com total normalidade nas primeiras horas do dia.

Os sindicatos denunciaram cargas policiais sobre piquetes de greve em fábricas, mercados abastecedores ou outros locais, com as forças de segurança a justificarem as intervenções por os piquetes estarem a impedir o acesso de trabalhadores que não pretendiam aderir à paralisação.

Segundo as duas grandes centrais sindicais espanholas (CCOO e UGT), a adesão global à greve oscilou, no primeiro turno do dia (o da noite), entre os 41% em região autónomas como Extremadura ou Castela-La Mancha e os 75% na Andaluzia e Aragão.

Na Andaluzia, a adesão à greve mantém cortada, desde a meia-noite, levou ao corte da emissão da televisão pública autonómica (Canal Sur). Os sindicatos dizem que houve até às 07:00 uma redução de 10% do consumo habitual de energia.

Esta é a primeira greve geral convocada em 14 anos em Espanha e foi marcada e decorre em plena pré-campanha das legislativas antecipadas de 29 de novembro.

A greve, de 24 horas, foi convocada já depois de terem sido anunciadas as eleições nacionais antecipadas pelo primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, e as próprias centrais sindicais qualificam-na como “atípica”.

Além da adesão à greve, os sindicatos apelaram à mobilização em concentrações manifestações, como as marchas que estão previstas para o final da tarde de hoje em diversas cidades, incluindo uma no centro de Madrid.

Para as centrais sindicais, o êxito destas 24 horas de protesto estará sobretudo na adesão às manifestações e não tanto nos impactos na atividade de empresas e serviços do país.

A convocatória da greve pelas duas grandes centrais sindicais espanholas (CCOO e UGT) respondeu a um apelo das associações reunidas na Confederação de Sindicatos de Inquilinas, que defendem o direito à habitação e têm mobilizado milhares de pessoas em protestos nas ruas em Espanha desde 23 de setembro.

Partidos da oposição de direita e as associações empresariais criticaram a convocatória da greve em período eleitoral, que consideraram ter um “claro componente político” e parecer ter mais como alvo a oposição do que o Governo em funções de esquerda.

O Governo tem defendido o direito à greve e insistindo no respeito desse “direito constitucional”, com a agenda pública dos ministros de hoje estar quase vazia e só prever atividade para dois deles que se encontram no estrangeiro.

Os sindicatos têm sublinhado que a greve geral estava pensada antes da convocatória de eleições e que tem vários destinatários, entre eles, as associações patronais, os governos regionais e o executivo central. A última greve geral em Espanha convocada por UGT e CCOO foi em 2012.