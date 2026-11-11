Habitação: Acampada de Lisboa marca concentração para quinta-feira frente à Web Summit

A Acampada de Lisboa pelo direito à habitação vai voltar à atividade na quinta-feira, com uma concentração seguida de debates e assembleia popular no Parque das Nações, perto do local que acolhe a cimeira tecnológica Web Summit.

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Imitando o desenho da Web Summit, a Acampada de Lisboa criou o Camp Summit, com uma tenda como símbolo. “Enquanto do outro lado se vende Lisboa como montra de luxo à beira-mar plantada, quem vive do seu salário não consegue pagar a renda. Por isso, montámos a nossa própria cimeira”, justifica a organização, numa página criada para o efeito e nas já existentes redes sociais.

“O futuro começa aqui. Not there [não aí]”, contrapõe, em resposta ao mote da Web Summit (“the future starts here”), que retomará também na quinta-feira a sua programação, suspensa devido à tempestade Charles.

Ao contrário do evento, que trouxe cerca de 70 mil pessoas a Lisboa, para o CampSummit não é preciso bilhete, pois trata-se de um evento “sem patrocínios nem barreiras à participação”, no qual mesmo “quem tem a credencial da cimeira ao lado” pode entrar.

“Sem lista de espera, ao contrário da habitação municipal”, distingue a organização, realçando que basta reservar lugar no chão, para ouvir várias pessoas em nome de um único orador: o povo que vive em Portugal. “Entrada livre. A renda, infelizmente, continua cara“, assinala.

A concentração do CampSummit está agendada para as 17h30, na Alameda dos Oceanos, em frente ao Centro Comercial Vasco da Gama, junto à entrada para a WebSummit.

De seguida, pelas 19h00, a Acampada recolherá à Estação do Oriente para debates sobre o direito à cidade e as tecnologias digitais ao serviço da democracia e, pelas 21h00, decorrerá a habitual assembleia popular.

“A Câmara de Lisboa quer vender 10 terrenos públicos por 60 milhões de euros“, contestam os manifestantes, denunciando que esse valor é semelhante ao que o executivo do autarca Carlos Moedas já dispensou para a WebSummit.

A Acampada de Lisboa suspendeu as atividades previstas para terça e quarta-feira, face às previsões de mau tempo para todo o território nacional.

“Não estão reunidas as condições de segurança necessárias para a realização da programação nestes dois dias”, justificou, adiantando que iria aproveitar para “recuperar energias, fortalecer (…) laços, organizar grupos de afinidade e de trabalho e continuar a pensar e conspirar novas de formas de construir um mundo” onde “a habitação não é uma mercadoria, mas um direito”.

Na assembleia popular de segunda-feira, a Acampada de Lisboa decidiu retirar as tendas da praça do Rossio e descentralizar a sua luta. “O direito pela manifestação é muito maior do que o Rossio”, justificou uma das porta-vozes da Acampada, em declarações à Lusa.

Na sexta-feira, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa determinou, em despacho, a saída da Acampada de Lisboa do Rossio.

Carlos Moedas indicou que a acampada deve deslocar-se para o Largo S. Domingos, a Praça Martim Moniz ou os Restauradores, na sequência de a PSP ter emitido um parecer que deu luz verde à instalação do mercado de Natal no Rossio e considerado “que ambas as iniciativas [acampada e mercado] são inconciliáveis no mesmo local”.

Os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto, a 10 de outubro, e expandiram-se a Lisboa, tendo já motivado também concentrações noutras cidades.

A atuação da PSP para dispersar as acampadas e retirar as tendas na Praça D. Pedro IV (Rossio) e na Praça D. João I, no Porto, traduziu-se em dezenas de detenções e dezenas de feridos, motivando críticas de vários quadrantes.

Os manifestantes exigem, entre outras coisas, a reversão da nova lei do arrendamento, um travão à aquisição de habitação por parte dos fundos imobiliários e tetos “verdadeiramente acessíveis” à renda.

A acampada vai juntar-se à manifestação pelo direito à habitação convocada para o próximo sábado, dia 14, promovida pela Plataforma Casa para Viver.